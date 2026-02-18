$43.170.07
18:24 • 7082 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 15472 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 20972 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 22950 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 22751 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 22417 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 26665 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 35758 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 47407 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 55965 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
публикации
Эксклюзивы
Атака россиян на Запорожье: число пострадавших возросло, в ГСЧС сообщили подробности

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В результате российского обстрела Запорожья пострадали 7 человек, среди них двое детей. Погибла 48-летняя женщина, повреждены два девятиэтажных дома.

Атака россиян на Запорожье: число пострадавших возросло, в ГСЧС сообщили подробности

До 7 человек увеличилось количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в результате обстрела 6 человек получили травмы - две женщины 35 и 40 лет, двое мужчин 26 и 40 лет, а также дети: девочки в возрасте полутора и 11 лет.

К сожалению, погибла 48-летняя женщина. Информация о количестве пострадавших уточняется. Аварийно-спасательные работы завершены. Сейчас коммунальные службы проводят восстановительные работы

- говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в результате обстрела повреждения получили два многоквартирных девятиэтажных жилых дома.

Напомним

Вечером 17 февраля армия рф атаковала Запорожье беспилотниками, погибла женщина. В результате удара "шахедом" повреждены окна и фасады жилых домов.

