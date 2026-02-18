Атака россиян на Запорожье: число пострадавших возросло, в ГСЧС сообщили подробности
В результате российского обстрела Запорожья пострадали 7 человек, среди них двое детей. Погибла 48-летняя женщина, повреждены два девятиэтажных дома.
До 7 человек увеличилось количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Отмечается, что в результате обстрела 6 человек получили травмы - две женщины 35 и 40 лет, двое мужчин 26 и 40 лет, а также дети: девочки в возрасте полутора и 11 лет.
К сожалению, погибла 48-летняя женщина. Информация о количестве пострадавших уточняется. Аварийно-спасательные работы завершены. Сейчас коммунальные службы проводят восстановительные работы
В ГСЧС добавили, что в результате обстрела повреждения получили два многоквартирных девятиэтажных жилых дома.
Вечером 17 февраля армия рф атаковала Запорожье беспилотниками, погибла женщина. В результате удара "шахедом" повреждены окна и фасады жилых домов.
Во время ночной атаки "шахедов" на Запорожье разрушен частный дом и ранены три человека