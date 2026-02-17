Армія рф атакувала Запоріжжя дронами: загинула жінка, відомо про шістьох поранених
Київ • УНН
Внаслідок атаки безпілотників на Запоріжжя загинула жінка, шестеро людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки.
Армія рф атакувала Запоріжжя безпілотниками, загинула жінка, відомо про шість поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федров, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедом" пошкоджені вікна та фасади житлових будинків. Спершу було відомо про поранену жінку.
Проте згодом голова Запорізької ОВА повідомив, що жінка, яка отримала поранення внаслідок атаки на Запоріжжя, загинула.
Наразі кількість поранених зросла до шести.
Вже шість поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. В тому числі, допомога медиків знадобилася двом дітям. Наразі усі постраждалі після отримання меддопомоги лікуватимуться амбулаторно
