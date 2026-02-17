$43.170.07
18:24
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
14:26
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Армія рф атакувала Запоріжжя дронами: загинула жінка, відомо про шістьох поранених

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок атаки безпілотників на Запоріжжя загинула жінка, шестеро людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки.

Армія рф атакувала Запоріжжя дронами: загинула жінка, відомо про шістьох поранених

Армія рф атакувала Запоріжжя безпілотниками, загинула жінка, відомо про шість поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федров, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедом" пошкоджені вікна та фасади житлових будинків. Спершу було відомо про поранену жінку.

Проте згодом голова Запорізької ОВА повідомив, що жінка, яка отримала поранення внаслідок атаки на Запоріжжя, загинула.

Наразі кількість поранених зросла до шести.

Вже шість поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. В тому числі, допомога медиків знадобилася двом дітям. Наразі усі постраждалі після отримання меддопомоги лікуватимуться амбулаторно 

- резюмував Федоров.

Під час нічної атаки "шахедів" на Запоріжжя зруйновано приватний будинок та поранено трьох людей15.02.26, 07:10 • 4748 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Шахед-136
Запоріжжя