Армия рф атаковала Запорожье дронами: погибла женщина, известно о шести раненых
Киев • УНН
В результате атаки беспилотников на Запорожье погибла женщина, шесть человек получили ранения, среди них двое детей. Повреждены жилые дома.
Армия рф атаковала Запорожье беспилотниками, погибла женщина, известно о шести раненых. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, в результате удара "шахедом" повреждены окна и фасады жилых домов. Сначала было известно о раненой женщине.
Однако впоследствии глава Запорожской ОВА сообщил, что женщина, получившая ранения в результате атаки на Запорожье, погибла.
Сейчас количество раненых возросло до шести.
Уже шесть раненых - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. В том числе, помощь медиков понадобилась двум детям. Сейчас все пострадавшие после получения медпомощи будут лечиться амбулаторно
