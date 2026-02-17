Армия рф атаковала Запорожье дронами: погибла женщина, известно о шести раненых

$43.170.07
18:24 • 4016 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
14:26 • 12214 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 18474 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 20602 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 21208 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 21646 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 26038 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 35244 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 46716 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 55167 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Авторы
Об агентстве
Контакты
Архив

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 29947 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17 февраля, 11:03 • 15273 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 15901 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 19645 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП17 февраля, 12:50 • 12726 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 29961 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 44597 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 53459 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 74168 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 77951 просмотра
Актуальные люди
Рустем Умеров
Герман Галущенко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Женева
Соединённые Штаты
Великобритания
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 2778 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 19658 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 15914 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 26914 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 24583 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Армия рф атаковала Запорожье дронами: погибла женщина, известно о шести раненых

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В результате атаки беспилотников на Запорожье погибла женщина, шесть человек получили ранения, среди них двое детей. Повреждены жилые дома.

Армия рф атаковала Запорожье дронами: погибла женщина, известно о шести раненых

Армия рф атаковала Запорожье беспилотниками, погибла женщина, известно о шести раненых. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, в результате удара "шахедом" повреждены окна и фасады жилых домов. Сначала было известно о раненой женщине.

Однако впоследствии глава Запорожской ОВА сообщил, что женщина, получившая ранения в результате атаки на Запорожье, погибла.

Сейчас количество раненых возросло до шести.

Уже шесть раненых - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. В том числе, помощь медиков понадобилась двум детям. Сейчас все пострадавшие после получения медпомощи будут лечиться амбулаторно

- резюмировал Федоров.

Во время ночной атаки "шахедов" на Запорожье разрушен частный дом и ранены три человека15.02.26, 07:10 • 4748 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Шахед-136
Запорожье