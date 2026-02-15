Ночная атака "шахедов" на Запорожье: разрушен частный дом и ранены три человека

российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками типа "шахед", что привело к разрушениям в жилом секторе и ранениям мирных жителей. В результате попадания вражеского дрона в одном из районов города возник масштабный пожар. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Под удар попал частный жилой дом, который получил существенные повреждения. Из-за атаки ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц: 75-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 73 и 55 лет. Всех пострадавших госпитализировали, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

В результате удара российского "шахеда" поврежден частный жилой дом, возник пожар - говорится в сообщении Федорова в Telegram.

На месте происшествия продолжают работать профильные службы для фиксации очередного военного преступления рф и оказания помощи владельцам поврежденного имущества. Городские власти уточняют масштабы разрушений в прилегающих зданиях, где взрывной волной могло повредить окна и крыши.

