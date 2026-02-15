$42.990.00
14 февраля, 19:48 • 10126 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 19550 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 19758 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 20398 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 19483 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18095 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15207 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15210 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15121 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14536 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Ночная атака "шахедов" на Запорожье: разрушен частный дом и ранены три человека

Киев • УНН

 • 308 просмотра

российские войска атаковали Запорожье "шахедами", вызвав пожар и разрушение частного дома. Трое гражданских лиц в возрасте 75, 73 и 55 лет получили ранения.

Ночная атака "шахедов" на Запорожье: разрушен частный дом и ранены три человека

российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками типа "шахед", что привело к разрушениям в жилом секторе и ранениям мирных жителей. В результате попадания вражеского дрона в одном из районов города возник масштабный пожар. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Под удар попал частный жилой дом, который получил существенные повреждения. Из-за атаки ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц: 75-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 73 и 55 лет. Всех пострадавших госпитализировали, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

В результате удара российского "шахеда" поврежден частный жилой дом, возник пожар

- говорится в сообщении Федорова в Telegram.

На месте происшествия продолжают работать профильные службы для фиксации очередного военного преступления рф и оказания помощи владельцам поврежденного имущества. Городские власти уточняют масштабы разрушений в прилегающих зданиях, где взрывной волной могло повредить окна и крыши.

