Оккупанты атаковали Запорожскую область: погиб мужчина, ранена женщина

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 16289 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 32756 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 25315 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 32138 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 27656 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 24205 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 25364 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29251 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74885 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50618 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Шмыгаль поручил всем службам ускорить ремонты, поскольку в Украину снова идут морозы12 февраля, 20:30 • 7276 просмотра
Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ12 февраля, 20:37 • 7662 просмотра
Украина, возможно, готова пойти на уступки по Донецкой области - The Atlantic12 февраля, 21:10 • 6702 просмотра
Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения12 февраля, 21:59 • 4560 просмотра
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей материVideo12 февраля, 22:33 • 5210 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 39128 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 81163 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 71615 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 75289 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 81568 просмотра
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Донецкая область
Днепропетровская область
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 16610 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 20536 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 45850 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 39726 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 41409 просмотра
Оккупанты атаковали Запорожскую область: погиб мужчина, ранена женщина

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам погиб мужчина и ранена женщина. Оккупанты нанесли 559 ударов по 37 населенным пунктам области.

Оккупанты атаковали Запорожскую область: погиб мужчина, ранена женщина

Один мужчина погиб, одна женщина ранена в результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что в течение суток 12 февраля оккупанты нанесли 559 ударов по 37 населенным пунктам области:

  • войска рф совершили 17 авиационных ударов по Барвиновке, Голубковому, Рыбальскому, Лесному, Зализничному, Воздвижевке, Верхней Терсе, Гуляйпольскому, Копаням, Чаривному, Горькому, Цвитковому;
    • 338 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Беленькое, Софиевку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Степное, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новоданиловку, Новоандреевку, Васиновку, Омельник, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Зеленое, Загорное, Варваровку, Доброполье, Привольное, Никольское;
      • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Павловку, Зализничное, Новоданиловку, Луговское, Доброполье;
        • 199 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степовому, Гуляйполю, Зализничному, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Доброполью.

          "Поступило 51 сообщение о повреждении жилья, авто и объектов инфраструктуры", - резюмировал Федоров.

          Напомним

          10 февраля армия рф атаковала инфраструктурный объект в Запорожье беспилотником, вызвав масштабный пожар. Более 11 тысяч абонентов в двух районах города остались без электроснабжения.

          Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животные07.02.26, 14:10 • 7755 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

          ОбществоВойна в Украине
          Война в Украине
          Запорожская область