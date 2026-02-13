Оккупанты атаковали Запорожскую область: погиб мужчина, ранена женщина

Один мужчина погиб, одна женщина ранена в результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что в течение суток 12 февраля оккупанты нанесли 559 ударов по 37 населенным пунктам области:

войска рф совершили 17 авиационных ударов по Барвиновке, Голубковому, Рыбальскому, Лесному, Зализничному, Воздвижевке, Верхней Терсе, Гуляйпольскому, Копаням, Чаривному, Горькому, Цвитковому;

338 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Беленькое, Софиевку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Степное, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новоданиловку, Новоандреевку, Васиновку, Омельник, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Зеленое, Загорное, Варваровку, Доброполье, Привольное, Никольское;

5 обстрелов из РСЗО накрыли Павловку, Зализничное, Новоданиловку, Луговское, Доброполье;

199 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степовому, Гуляйполю, Зализничному, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Доброполью.

"Поступило 51 сообщение о повреждении жилья, авто и объектов инфраструктуры", - резюмировал Федоров.

Напомним

10 февраля армия рф атаковала инфраструктурный объект в Запорожье беспилотником, вызвав масштабный пожар. Более 11 тысяч абонентов в двух районах города остались без электроснабжения.

