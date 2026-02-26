Атака на Запорожье: горит многоэтажка и торговые центры
Киев • УНН
В результате атаки по Запорожью горит несколько этажей многоэтажки, где заблокирован человек. Всего город подвергся 12 вражеским ударам, также загорелись два торговых центра.
В результате вражеской атаки по Запорожью горят несколько этажей поврежденной многоэтажки. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в одной из квартир заблокирован человек.
Предварительно, 12 вражеских ударов нанесено по городу
Впоследствии он обнародовал видео последствий атаки рф по многоэтажке. Он также сообщил о возгорании двух торговых центров в результате вражеской атаки.
Напомним
Враг в ночь на четверг, 26 февраля, атаковал Запорожье и область с воздуха.
