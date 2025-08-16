$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 серпня, 23:06 • 60717 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 87710 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 54522 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 50993 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 47953 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 106148 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 180519 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 84685 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 166067 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56917 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
"Укрзалізниця" запускає нові рейси на вересень: Чоп-Кременчук та Ясіня-Кропивницький

Київ • УНН

 • 406 перегляди

"Укрзалізниця" анонсувала нові рейси на вересень: Чоп-Кременчук та Ясіня-Кропивницький. Це стало можливим завдяки оптимізації роботи та використанню вже існуючих потягів.

"Укрзалізниця" запускає нові рейси на вересень: Чоп-Кременчук та Ясіня-Кропивницький

Компанія "Укрзалізниця" призначить нові поїзди та забезпечити додаткові сполучення для кількох регіонів на вересень поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Деталі

Поїзд № 260/259 Чоп — Кременчук курсуватиме:

  • з Чопа з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах; відправка з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука о 13:33;
    • з Кременчука з 3 вересня по середах, суботах та неділях; відправка з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа - о 12:45.

      Поїзд № 258/257 Ясіня — Кропивницький курсуватиме:

      • з Ясіні з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах; відправка з Ясіні о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;
        • з Кропивницького з 3 вересня по середах, суботах та неділях; відправка з Кропивницького о 14:38, прибуття до Ясіні - о 13:18.

          Нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи: склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт

          - заявили в "Укрзалізниці".

          Нагадаємо

          "Укрзалізниця" повідомила, що призначає низку додаткових поїздів на другу половину серпня між Києвом і Львовом та Києвом і Вінницею.

          Євген Устименко

          Суспільство
          Українська залізниця
          Ясіня
          Кременчук
          Кропивницький
          Вінниця
          Львів
          Київ