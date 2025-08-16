"Укрзалізниця" запускає нові рейси на вересень: Чоп-Кременчук та Ясіня-Кропивницький
"Укрзалізниця" анонсувала нові рейси на вересень: Чоп-Кременчук та Ясіня-Кропивницький. Це стало можливим завдяки оптимізації роботи та використанню вже існуючих потягів.
Компанія "Укрзалізниця" призначить нові поїзди та забезпечити додаткові сполучення для кількох регіонів на вересень поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Поїзд № 260/259 Чоп — Кременчук курсуватиме:
- з Чопа з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах; відправка з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука о 13:33;
- з Кременчука з 3 вересня по середах, суботах та неділях; відправка з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа - о 12:45.
Поїзд № 258/257 Ясіня — Кропивницький курсуватиме:
- з Ясіні з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах; відправка з Ясіні о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;
- з Кропивницького з 3 вересня по середах, суботах та неділях; відправка з Кропивницького о 14:38, прибуття до Ясіні - о 13:18.
Нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи: склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт
