"Укрзалізниця" запускає нові рейси на вересень: Чоп-Кременчук та Ясіня-Кропивницький

Компанія "Укрзалізниця" призначить нові поїзди та забезпечити додаткові сполучення для кількох регіонів на вересень поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Деталі

Поїзд № 260/259 Чоп — Кременчук курсуватиме:

з Чопа з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах; відправка з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука о 13:33;

з Кременчука з 3 вересня по середах, суботах та неділях; відправка з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа - о 12:45.

Поїзд № 258/257 Ясіня — Кропивницький курсуватиме:

з Ясіні з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах; відправка з Ясіні о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;

з Кропивницького з 3 вересня по середах, суботах та неділях; відправка з Кропивницького о 14:38, прибуття до Ясіні - о 13:18.

Нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи: склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт - заявили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо

"Укрзалізниця" повідомила, що призначає низку додаткових поїздів на другу половину серпня між Києвом і Львовом та Києвом і Вінницею.