Ексклюзив
14:07 • 5668 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 10686 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 24857 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 32503 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 60690 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 33790 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 57726 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 27491 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 65200 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 34647 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Теги
Автори
Укрзалізниця призначить три додаткові рейси до Львова і Вінниці у другій половині серпня

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Укрзалізниця призначає три додаткові рейси між Києвом та Львовом, а також Києвом та Вінницею у другій половині серпня. Це стало можливим завдяки ефективнішому використанню вагонів.

Укрзалізниця призначить три додаткові рейси до Львова і Вінниці у другій половині серпня

Укрзалізниця повідомила, що призначає низку додаткових поїздів на другу половину серпня між Києвом і Львовом та Києвом і Вінницею.

Про це пише УНН з посиланням на сторінку Укрзалізниці в Telegram.

Деталі

Напрямок між Києвом та Львовом лишається одним із найпіковіших по запитах від пасажирів, тож знаходимо варіанти призначити додаткові рейси на окремі дати

- говориться у повідомленні залізничного перевізника. 

Зазначається, що це стало можливим завдяки збільшенню ефективності використання вагонів. Одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість "відпочинку" в депо, вагони залізничного перевізника вирушають у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне "коло" між своїм основним маршрутом. Тож, на окремі дати серпня призначаємо такі додаткові рейси:

  • № 249/250 Київ — Львів. Відправлення з Києва та Львова: 18 та 19 серпня;
    • № 243/244 Київ — Львів.

      Відправлення з Києва та Львова:

      • 16, 17, 20 серпня;
        • № 775/776 Київ — Вінниця.

          Відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

          Враховуючи специфіку курсування цих рейсів, вони відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів Укрзалізниці, але з місцями для сидіння

          - говориться у повідомленні.

          Доповнення

          Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса, який курсуватиме з 20 по 31 серпня. Квитки можна придбати у застосунку та в касах вокзалів.

          Павло Зінченко

          Суспільство
          Українська залізниця
          Вінниця
          Львів
          Одеса
          Київ