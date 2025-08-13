Укрзалізниця призначить три додаткові рейси до Львова і Вінниці у другій половині серпня

Укрзалізниця повідомила, що призначає низку додаткових поїздів на другу половину серпня між Києвом і Львовом та Києвом і Вінницею.

Про це пише УНН з посиланням на сторінку Укрзалізниці в Telegram.

Напрямок між Києвом та Львовом лишається одним із найпіковіших по запитах від пасажирів, тож знаходимо варіанти призначити додаткові рейси на окремі дати

Зазначається, що це стало можливим завдяки збільшенню ефективності використання вагонів. Одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість "відпочинку" в депо, вагони залізничного перевізника вирушають у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне "коло" між своїм основним маршрутом. Тож, на окремі дати серпня призначаємо такі додаткові рейси:

Відправлення з Києва та Львова:

Відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

Враховуючи специфіку курсування цих рейсів, вони відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів Укрзалізниці, але з місцями для сидіння