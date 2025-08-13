Укрзалізниця призначить три додаткові рейси до Львова і Вінниці у другій половині серпня
Київ • УНН
Укрзалізниця призначає три додаткові рейси між Києвом та Львовом, а також Києвом та Вінницею у другій половині серпня. Це стало можливим завдяки ефективнішому використанню вагонів.
Укрзалізниця повідомила, що призначає низку додаткових поїздів на другу половину серпня між Києвом і Львовом та Києвом і Вінницею.
Про це пише УНН з посиланням на сторінку Укрзалізниці в Telegram.
Деталі
Напрямок між Києвом та Львовом лишається одним із найпіковіших по запитах від пасажирів, тож знаходимо варіанти призначити додаткові рейси на окремі дати
Зазначається, що це стало можливим завдяки збільшенню ефективності використання вагонів. Одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість "відпочинку" в депо, вагони залізничного перевізника вирушають у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне "коло" між своїм основним маршрутом. Тож, на окремі дати серпня призначаємо такі додаткові рейси:
- № 249/250 Київ — Львів. Відправлення з Києва та Львова: 18 та 19 серпня;
- № 243/244 Київ — Львів.
Відправлення з Києва та Львова:
- 16, 17, 20 серпня;
- № 775/776 Київ — Вінниця.
Відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.
Враховуючи специфіку курсування цих рейсів, вони відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів Укрзалізниці, але з місцями для сидіння
Доповнення
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса, який курсуватиме з 20 по 31 серпня. Квитки можна придбати у застосунку та в касах вокзалів.