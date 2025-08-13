Укрзалізниця назначит три дополнительных рейса во Львов и Винницу во второй половине августа

Укрзализныця сообщила, что назначает ряд дополнительных поездов на вторую половину августа между Киевом и Львовом и Киевом и Винницей.

Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Укрзализныци в Telegram.

Направление между Киевом и Львовом остается одним из самых пиковых по запросам от пассажиров, поэтому находим варианты назначить дополнительные рейсы на отдельные даты

Отмечается, что это стало возможным благодаря увеличению эффективности использования вагонов. Сразу после прибытия со своего основного рейса, вместо "отдыха" в депо, вагоны железнодорожного перевозчика отправляются в следующее путешествие, успевая сделать еще один "круг" между своим основным маршрутом. Итак, на отдельные даты августа назначаем такие дополнительные рейсы:

Отправление из Киева и Львова:

Отправление из Киева и Винницы 31 августа.

Учитывая специфику курсирования этих рейсов, они будут отправляться составом из обычных спальных вагонов Укрзализныци, но с местами для сидения