Укрзалізниця назначит три дополнительных рейса во Львов и Винницу во второй половине августа
Киев • УНН
Укрзалізниця назначает три дополнительных рейса между Киевом и Львовом, а также Киевом и Винницей во второй половине августа. Это стало возможным благодаря более эффективному использованию вагонов.
Укрзализныця сообщила, что назначает ряд дополнительных поездов на вторую половину августа между Киевом и Львовом и Киевом и Винницей.
Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Укрзализныци в Telegram.
Детали
Направление между Киевом и Львовом остается одним из самых пиковых по запросам от пассажиров, поэтому находим варианты назначить дополнительные рейсы на отдельные даты
Отмечается, что это стало возможным благодаря увеличению эффективности использования вагонов. Сразу после прибытия со своего основного рейса, вместо "отдыха" в депо, вагоны железнодорожного перевозчика отправляются в следующее путешествие, успевая сделать еще один "круг" между своим основным маршрутом. Итак, на отдельные даты августа назначаем такие дополнительные рейсы:
- № 249/250 Киев — Львов. Отправление из Киева и Львова: 18 и 19 августа;
- № 243/244 Киев — Львов.
Отправление из Киева и Львова:
- 16, 17, 20 августа;
- № 775/776 Киев — Винница.
Отправление из Киева и Винницы 31 августа.
Учитывая специфику курсирования этих рейсов, они будут отправляться составом из обычных спальных вагонов Укрзализныци, но с местами для сидения
Дополнение
Укрзализныця назначила дополнительный поезд №265/266 Киев – Одесса, который будет курсировать с 20 по 31 августа. Билеты можно приобрести в приложении и в кассах вокзалов.