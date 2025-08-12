Укрзалізниця запускає додатковий поїзд Київ - Одеса у серпні

Щоб задовольнити попит на подорожі в літній сезон, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Києва до Одеси, який курсуватиме з 20 по 31 серпня, пише УНН із посиланням на допис національного перевізника.

Призначаємо додатковий поїзд №265/266 Київ - Одеса. Він вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08. З Одеси поїзд відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:20 - повідомили в Укрзалізниці.

У перевізнику також зазначили, що у складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння. Придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці" та в касах вокзалів.

Раніше УНН писав, що Укрзалізниця другий тиждень поспіль фіксує рекордний попит на квитки, що призводить до їх швидкого розкуповування. Попит на популярні напрямки перевищує пропозицію в 5-8 разів.