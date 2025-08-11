Укрзалізниця фіксує ажіотажний попит на квитки: 5-8 пасажирів на місце
Київ • УНН
Укрзалізниця другий тиждень поспіль фіксує рекордний попит на квитки, що призводить до їх швидкого розкуповування. Попит на популярні напрямки перевищує пропозицію в 5-8 разів.
Другий тиждень поспіль Укрзалізниця фіксує рекордну кількість запитів на залізничні квитки - 5-8 пасажирів на одне місце, що призводить до швидкого розкуповування квитків одразу після відкриття продажів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.
За багатьма популярними напрямками попит продовжує суттєво перевищувати пропозицію місць. На найпопулярніші напрямки попит - 5-8 пасажирів на одне місце, що призводить до швидкого розкуповування квитків одразу після відкриття продажів. За звітній тиждень залізниця перевезла 637 800 пасажирів - майже стільки людей мешкає в Кривому Розі. Головна причина дефіциту - скорочення парку вагонів перевищує темпи його поповнення
Повідомляється, що кількість пасажирів на один вагон у середньому становило 468 осіб, тоді як у аналогічний період 2024 року - 411 осіб. Кількість пасажирів у дитячих групах за минулий тиждень становило 26085 пасажирів, тоді як у 2024 році за аналогічний період - 18588.
Кількість військових через спецрезерв з 4 по 10 серпня - 10584, тоді як у 2024 році за аналогічний період - 5218.
У компанії наголосили, що збільшити кількість місць в поїздах можливо, за умови стабільного фінансування, в тому числі державного та з місцевих бюджетів, для:
- закупівлі нових вагонів та поїздів Інтерсіті+;
- проведення капітальних ремонтів наявного парку;
- модернізації застарілого рухомого складу.
Нагадаємо
