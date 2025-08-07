Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети

Від початку 2025 року Укрзалізниця (УЗ) отримала 11 445 заявок із проханням знайти загублені речі. Минулоріч цих запитів було на 40% менше, інформує УНН із посиланням на повідомлення УЗ.

Зазначається, що крім навушників, ключів, документів, гаманців і сумок пасажири та пасажирки губили різні цікавинки - шлем для кота, кущі лохини, укулеле, деревʼяний меч і навіть портмоне з фото Степана Бандери.

Після прибуття потягу на виході не поспішайте та обов'язково перевіряйте свої речі - чи на місці ваші кущі та розсада, коти, вудочки та шоломи

Там рекомендують у разі втрати речей заповнити форму на сайті перевізника, і "наші спеціалісти оперативно допоможуть знайти їх та повернути вам".

Будь ласка, уважно заповнюйте дані, адже після оформлення заявки ви не зможете внести зміни. Введені дані оброблятимуться конфіденційно і виключно для опрацювання вашого запиту. Вкажіть якомога більше деталей. Це суттєво допоможе прискорити пошук!