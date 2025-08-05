"4-5 запитів на одне місце": в Укрзалізниці пояснили дефіцит квитків у піковий сезон

Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні 5 серпня, 10:41 • 48176 перегляди

Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині 5 серпня, 10:45 • 106727 перегляди

Буданов: “Якщо розвіднику треба зайнятися сексом із повією для справи - не бачу в цьому ніякої проблеми” 5 серпня, 12:02 • 30568 перегляди

Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України на $500 млн - НАТО 5 серпня, 12:12 • 21161 перегляди