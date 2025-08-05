"4-5 запитів на одне місце": в Укрзалізниці пояснили дефіцит квитків у піковий сезон
Київ • УНН
У серпні Укрзалізниця фіксує рекордний попит на квитки, що значно перевищує пропозицію. Компанія пояснює дефіцит зменшенням кількості вагонів та анонсує інформування про ситуацію.
У серпні Укрзалізниця фіксує рекордну кількість запитів на залізничні квитки — понад 4–5 охочих на кожне доступне місце. Компанія вперше публічно відкрила тижневу статистику, аби пояснити, чому квитки так швидко розкуповують і як планують вирішувати проблему, передає УНН із посиланням на УЗ.
Ви розчаровуєтесь, якщо не вдається придбати бажані квитки навіть рівно під час відкриття продажів, бо водночас із вами в цей час квитки шукає велика кількість інших пасажирів. Кожне ваше розчарування чи негативний відгук, справді, і нас самих дуже непокоїть, бо наше кредо — довезти до пункту призначення кожного
З метою прозорості УЗ анонсувала нову практику — щотижневе інформування про реальну ситуацію з перевезеннями.
Як зазначили в компанії, вагони вибувають з парку швидше, ніж їх встигають закуповувати чи модернізувати, отже, доступних місць в поїздах стає менше. Станом на 3 серпня в поїздах далекого сполучення курсувало 1488 вагонів, зокрема:
— 3 вагони були знищені обстрілами;
— 6 — списані через вичерпаний ресурс;
— 95 — потребують дороговартісного ремонту.
Саме тому нині головне завдання — збільшення пропозиції місць. За умови належного фінансування УЗ планує закупівлю нових вагонів та інтерсіті-поїздів, а також модернізацію існуючих.
Доповнення
Останні тижні соцмережі "вибухнули" через хвилю критики на адресу Укрзалізниці. Пасажири масово скаржаться на неможливість купити квитки навіть у перші хвилини після відкриття продажу.
Окреме обурення викликала ситуація, коли місця з’являються в додатку буквально на секунду, а потім зникають, не дозволяючи завершити покупку. Через це деякі пасажири звинувачували УЗ у змові з перекупниками.
Дія.Підпис знадобиться лише при купівлі квитків на три поїзди: в УЗ розповіли деталі31.07.25, 22:35 • 4084 перегляди