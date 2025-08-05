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"4-5 запросов на одно место": в Укрзализныце объяснили дефицит билетов в пиковый сезон

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В августе Укрзализныця фиксирует рекордный спрос на билеты, значительно превышающий предложение. Компания объясняет дефицит уменьшением количества вагонов и анонсирует информирование о ситуации.

"4-5 запросов на одно место": в Укрзализныце объяснили дефицит билетов в пиковый сезон

В августе Укрзализныця фиксирует рекордное количество запросов на железнодорожные билеты — более 4–5 желающих на каждое доступное место. Компания впервые публично открыла недельную статистику, чтобы объяснить, почему билеты так быстро раскупаются и как планируют решать проблему, передает УНН со ссылкой на УЗ.

Вы разочаровываетесь, если не удается приобрести желаемые билеты даже ровно во время открытия продаж, потому что одновременно с вами в это время билеты ищет большое количество других пассажиров. Каждое ваше разочарование или негативный отзыв, действительно, и нас самих очень беспокоит, потому что наше кредо — довезти до пункта назначения каждого 

- говорится в официальном сообщении компании.

С целью прозрачности УЗ анонсировала новую практику — еженедельное информирование о реальной ситуации с перевозками.

Как отметили в компании, вагоны выбывают из парка быстрее, чем их успевают закупать или модернизировать, следовательно, доступных мест в поездах становится меньше. По состоянию на 3 августа в поездах дальнего сообщения курсировало 1488 вагонов, в том числе:

— 3 вагона были уничтожены обстрелами;

— 6 — списаны из-за исчерпанного ресурса;

— 95 — требуют дорогостоящего ремонта.

Именно поэтому сейчас главная задача — увеличение предложения мест. При условии надлежащего финансирования УЗ планирует закупку новых вагонов и интерсити-поездов, а также модернизацию существующих.

Дополнение

Последние недели соцсети "взорвались" из-за волны критики в адрес Укрзализныци. Пассажиры массово жалуются на невозможность купить билеты даже в первые минуты после открытия продажи.

Отдельное возмущение вызвала ситуация, когда места появляются в приложении буквально на секунду, а затем исчезают, не позволяя завершить покупку. Из-за этого некоторые пассажиры обвиняли УЗ в сговоре с перекупщиками.

Дія.Підпис понадобится только при покупке билетов на три поезда: в УЗ рассказали детали31.07.25, 22:35 • 4078 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоЭкономика
Украинская железная дорога