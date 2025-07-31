Дія.Підпис понадобится только при покупке билетов на три поезда: в УЗ рассказали детали

В Укрзализныце заявили, что вводят верификацию через Дия.Подпись при покупке билетов только на три поезда, передает УНН.

Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через Дия.Подпись в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам

По данным Укрзализныци, подтверждение личности понадобится при покупке билетов на такие внутренние рейсы:

1. №29/30 Киев — Ужгород,

2. №12 Львов — Одесса,

3. №27/28 Киев — Чоп.

Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци.

Чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, не имеющим паспортов нового образца или возможности их обновить, оставляем продажу билетов на эти поезда также доступной в ряде конкретных касс:

⁃ в Чопе (касса №2);

⁃ в Ужгороде (касса №2);

⁃ во Львове (касса №1);

⁃ в Одессе (кассы №14 и №2);

⁃ в Киеве (касса №21 и 22).

Мы внимательно следим за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширим ли практику на другие рейсы