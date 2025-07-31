Дія.Підпис понадобится только при покупке билетов на три поезда: в УЗ рассказали детали

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 23481 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 12:18 • 39798 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
31 июля, 12:07 • 118700 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
31 июля, 10:55 • 64185 просмотра
Рада увеличила расходы на оборону
31 июля, 10:17 • 69797 просмотра
Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом
Эксклюзив
31 июля, 07:35 • 68237 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 236507 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 273542 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 113298 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:57 • 97437 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.8м/с
71%
746мм
Популярные новости
Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко31 июля, 10:16 • 22885 просмотра
Комиссар ЕС Кос отреагировала на принятие законопроекта о НАБУ и САП31 июля, 11:07 • 8734 просмотра
Атака рф на Киев 31 июля: пострадавших уже 135, среди них - 12 детейPhotoVideo31 июля, 11:54 • 19845 просмотра
Почти 24 тыс. тонн урожая передал в Россию: разоблачен депутат от ОПЗЖ, сотрудничавший с оккупантамиPhoto31 июля, 13:29 • 7276 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 21292 просмотра
публикации
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 21521 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 23484 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 236511 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 273547 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 200299 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Андрей Сибига
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Франция
Реклама
УНН Lite
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo17:36 • 3936 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 21521 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 132254 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 193143 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 248332 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Facebook
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
WhatsApp

Дія.Підпис понадобится только при покупке билетов на три поезда: в УЗ рассказали детали

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Укрзализныця вводит верификацию через Дія.Підпис для покупки билетов на три внутренних рейса с 1 августа. Это поможет предотвратить спекуляции, но билеты также доступны в отдельных кассах для пассажиров без новых паспортов.

Дія.Підпис понадобится только при покупке билетов на три поезда: в УЗ рассказали детали

В Укрзализныце заявили, что вводят верификацию через Дия.Подпись при покупке билетов только на три поезда, передает УНН

Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через Дия.Подпись в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам 

- говорится в сообщении компании.

По данным Укрзализныци, подтверждение личности понадобится при покупке билетов на такие внутренние рейсы:

1. №29/30 Киев — Ужгород,

2. №12 Львов — Одесса,

3. №27/28 Киев — Чоп.

Добавим

Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци.

Чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, не имеющим паспортов нового образца или возможности их обновить, оставляем продажу билетов на эти поезда также доступной в ряде конкретных касс:

⁃ в Чопе (касса №2);

⁃ в Ужгороде (касса №2);

⁃ во Львове (касса №1);

⁃ в Одессе (кассы №14 и №2);

⁃ в Киеве (касса №21 и 22).

Мы внимательно следим за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширим ли практику на другие рейсы 

- резюмировали в УЗ.

«Укрзализныця» временно вводит верификацию через „Дію“ для билетов в Польшу31.07.24, 16:26 • 16269 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоТехнологии
Украинская железная дорога
Ужгород
Львов
Одесса
Киев