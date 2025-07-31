Дія.Підпис понадобится только при покупке билетов на три поезда: в УЗ рассказали детали
Киев • УНН
Укрзализныця вводит верификацию через Дія.Підпис для покупки билетов на три внутренних рейса с 1 августа. Это поможет предотвратить спекуляции, но билеты также доступны в отдельных кассах для пассажиров без новых паспортов.
В Укрзализныце заявили, что вводят верификацию через Дия.Подпись при покупке билетов только на три поезда, передает УНН.
Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через Дия.Подпись в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам
По данным Укрзализныци, подтверждение личности понадобится при покупке билетов на такие внутренние рейсы:
1. №29/30 Киев — Ужгород,
2. №12 Львов — Одесса,
3. №27/28 Киев — Чоп.
Добавим
Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци.
Чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, не имеющим паспортов нового образца или возможности их обновить, оставляем продажу билетов на эти поезда также доступной в ряде конкретных касс:
⁃ в Чопе (касса №2);
⁃ в Ужгороде (касса №2);
⁃ во Львове (касса №1);
⁃ в Одессе (кассы №14 и №2);
⁃ в Киеве (касса №21 и 22).
Мы внимательно следим за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширим ли практику на другие рейсы
«Укрзализныця» временно вводит верификацию через „Дію“ для билетов в Польшу31.07.24, 16:26 • 16269 просмотров