С 1 августа 2024 года продажа билетов на несколько рейсов в Польшу будет осуществляться исключительно с верификацией через Дія.Підпис через приложение «Укрзализныци» или новый сайт компании. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление «Укрзализныци».

Детали

В компании объясняют, что таким образом они расширяют успешный опыт с доступом к международным билетам только для верифицированных пользователей.

С 1 августа 2024 года продажа билетов на рейсы №19/20 Киев - Хелм - Киев, №23/24 Киев - Хелм - Киев, №51/52 Киев - Перемышль - Киев, №89/90 Киев - Перемышль - Киев, №73/74 Харьков - Перемышль - Харьков будет осуществляться исключительно с верификацией через Дія.Підпис в приложении и на новом сайте Укрзализныци по продаже билетов - рассказали в «Укрзализныце».

Ранее аналогичная верификация уже применяется к ажиотажным рейсам из/в Варшаву и Вену.

Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків

В «УЗ» добавляют, что это временное решение на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, ведь сейчас специалисты Укрзализныци блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки

Без верификации через Дія.Підпис билетным спекулянтам достаточно сменить номер телефона и продолжить свое дело. Это, в свою очередь, замедляет работу системы и не дает возможности добросовестным пассажирам гарантированно спланировать свое путешествие - объяснили в компании.

Также там добавили, что для иностранных пользователей, которые не имеют возможности установить Дію, железная дорога оставляет текущую систему доступа к международным билетам для как минимум одного рейса в каждом направлении: Одесса - Перемышль, Харьков - Хелм, Днепр - Хелм, Киев - Перемышль, Чоп - Вена, Мукачево - Кошице, Львов - Варшава, Киев - Кишинев и др.

Напомним,

«Укрзализныця» изменила время открытия онлайн-продажи на международные поезда для снижения нагрузки на приложение.