Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов

Укрзализныця при поддержке Mastercard разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Он построен с помощью современных дизайнерских и ИТ-решений. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, пишет УНН.

Для пассажиров, которые привыкли покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Теперь в веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дія.Підпис. Благодаря слаженной работе нашей ИТ-команды, Пассажирской компании и партнеров продолжаем качественную диджитализацию сервисов от Укрзализныци, - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Детали

На обновленном сайте доступны следующие функции:

покупка билетов на любой поезд;

в том числе билеты на поезда Киев - Варшава и Киев - Вена после верификации аккаунта через Дія.Підпис;

возврат билетов на международные рейсы; приобретение билетов в женские купе;

безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay и многое другое.

Отмечается, что новый ресурс доступен по ссылке https://booking-new.uz.gov.ua/, а переход будет осуществляться постепенно для комфорта всех пользователей.

Напомним

По результатам конкурсных торгов Укрзализныця выбрала ООО "Понтем.УА" новым поставщиком продуктов для скоростных поездов Интерсити+ на следующие 5 лет.