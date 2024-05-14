Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків
Київ • УНН
Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків із сучасним дизайном та розширеним функціоналом, зокрема верифікацією облікового запису через "Дія.Підпис" та можливістю безготівкової оплати.
Укрзалізниця за підтримки Mastercard розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень. Про це повідомляє пресслужба УЗ, пише УНН.
Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис. Завдяки злагодженій роботі нашої ІТ-команди, Пасажирської компанії та партнерів продовжуємо якісну диджиталізацію сервісів від Укрзалізниці,
Деталі
На оновленому сайті доступні такі функції:
- купівля квитків на будь-який поїзд;
- у тому числі квитки на поїзди Київ - Варшава та Київ - Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;
- повернення квитків на міжнародні рейси;придбання квитків у жіночі купе;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та багато іншого.
Зазначається, що новий ресурс доступний за посиланням https://booking-new.uz.gov.ua/, а перехід буде здійснюватись поступово для комфорту всіх користувачів.
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