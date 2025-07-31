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Дія.Підпис знадобиться лише при купівлі квитків на три поїзди: в УЗ розповіли деталі

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Укрзалізниця запроваджує верифікацію через Дія.Підпис для купівлі квитків на три внутрішні рейси з 1 серпня. Це допоможе запобігти спекуляціям, але квитки також доступні в окремих касах для пасажирів без нових паспортів.

Дія.Підпис знадобиться лише при купівлі квитків на три поїзди: в УЗ розповіли деталі

В Укрзалізниці заявили, що вводять верифікацію через Дія.Підпис при купівлі квитків лише на три поїзди, передає УНН

Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам 

- йдеться у повідомленні компанії.

За даними Укрзалізниці, підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:

1. №29/30 Київ — Ужгород,

2. №12 Львів — Одеса,

3. №27/28 Київ — Чоп.

Додамо

Щоби придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку Укрзалізниці.

Щоби забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, залишаємо продаж квитків на ці поїзди також доступним в низці конкретних кас:

⁃ в Чопі (каса №2);

⁃ в Ужгороді (каса №2);

⁃ у Львові (каса №1);

⁃ в Одесі (каси №14 та №2);

⁃ в Києві (каса №21 та 22).

Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси 

- резюмували в УЗ.

"Укрзалізниця" тимчасово вводить верифікацію через "Дію" для квитків до Польщі31.07.24, 16:26 • 16268 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Українська залізниця
Ужгород
Львів
Одеса
Київ