Дія.Підпис знадобиться лише при купівлі квитків на три поїзди: в УЗ розповіли деталі
Київ • УНН
Укрзалізниця запроваджує верифікацію через Дія.Підпис для купівлі квитків на три внутрішні рейси з 1 серпня. Це допоможе запобігти спекуляціям, але квитки також доступні в окремих касах для пасажирів без нових паспортів.
В Укрзалізниці заявили, що вводять верифікацію через Дія.Підпис при купівлі квитків лише на три поїзди, передає УНН.
Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам
За даними Укрзалізниці, підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:
1. №29/30 Київ — Ужгород,
2. №12 Львів — Одеса,
3. №27/28 Київ — Чоп.
Додамо
Щоби придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку Укрзалізниці.
Щоби забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, залишаємо продаж квитків на ці поїзди також доступним в низці конкретних кас:
⁃ в Чопі (каса №2);
⁃ в Ужгороді (каса №2);
⁃ у Львові (каса №1);
⁃ в Одесі (каси №14 та №2);
⁃ в Києві (каса №21 та 22).
Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси
"Укрзалізниця" тимчасово вводить верифікацію через "Дію" для квитків до Польщі31.07.24, 16:26 • 16268 переглядiв