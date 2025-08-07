Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные потерянные предметы
Киев • УНН
С начала 2024 года Укрзализныця получила 11 445 заявок на поиск утерянных вещей, что на 40% больше, чем в прошлом году. Среди утерянных предметов – шлем для кота, кусты голубики и портмоне с фото Степана Бандеры.
С начала 2025 года Укрзализныця (УЗ) получила 11 445 заявок с просьбой найти утерянные вещи. В прошлом году этих запросов было на 40% меньше, информирует УНН со ссылкой на сообщение УЗ.
Детали
Отмечается, что кроме наушников, ключей, документов, кошельков и сумок пассажиры и пассажирки теряли различные интересные вещи - шлем для кота, кусты голубики, укулеле, деревянный меч и даже портмоне с фото Степана Бандеры.
По прибытии поезда на выходе не спешите и обязательно проверяйте свои вещи - на месте ли ваши кусты и рассада, коты, удочки и шлемы
Там рекомендуют в случае потери вещей заполнить форму на сайте перевозчика, и "наши специалисты оперативно помогут найти их и вернуть вам".
Пожалуйста, внимательно заполняйте данные, ведь после оформления заявки вы не сможете внести изменения. Введенные данные будут обрабатываться конфиденциально и исключительно для обработки вашего запроса. Укажите как можно больше деталей. Это существенно поможет ускорить поиск!
Там уточнили, что обрабатывают заявки и связываются с пассажирами обычно в течение суток в порядке очереди.
Напомним
В августе Укрзализныця фиксирует рекордный спрос на билеты, значительно превышающий предложение. Компания объясняет дефицит уменьшением количества вагонов.
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