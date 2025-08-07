Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные потерянные предметы

С начала 2025 года Укрзализныця (УЗ) получила 11 445 заявок с просьбой найти утерянные вещи. В прошлом году этих запросов было на 40% меньше, информирует УНН со ссылкой на сообщение УЗ.

Отмечается, что кроме наушников, ключей, документов, кошельков и сумок пассажиры и пассажирки теряли различные интересные вещи - шлем для кота, кусты голубики, укулеле, деревянный меч и даже портмоне с фото Степана Бандеры.

По прибытии поезда на выходе не спешите и обязательно проверяйте свои вещи - на месте ли ваши кусты и рассада, коты, удочки и шлемы

Там рекомендуют в случае потери вещей заполнить форму на сайте перевозчика, и "наши специалисты оперативно помогут найти их и вернуть вам".

Пожалуйста, внимательно заполняйте данные, ведь после оформления заявки вы не сможете внести изменения. Введенные данные будут обрабатываться конфиденциально и исключительно для обработки вашего запроса. Укажите как можно больше деталей. Это существенно поможет ускорить поиск!