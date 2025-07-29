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"Укрзалізниця" усилила контроль документов: сколько пассажиров не допустили к рейсам

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

"Укрзалізниця" усилила контроль документов при посадке, проверив более 300 поездов и 41 600 документов с 25 июля. Это привело к недопуску 38 пассажиров без билетов и нескольких человек без документов.

"Укрзалізниця" усилила контроль документов: сколько пассажиров не допустили к рейсам

"Укрзалізниця" усилила контроль документов при посадке в поезда. Сейчас количество нарушителей составляет всего 0,1% от всех путешествующих, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", передает УНН.

Детали

С 25 июля было проверено более 300 поездов и сверено более 41 600 документов.

Усилили контроль, чтобы выявлять безбилетных пассажиров и тех, чьи данные в билетах не совпадали с данными в документах

- сообщили в "Укрзалізниці".

За это время в поезда не допустили:

  • 38 пассажиров, которые пытались сесть без билетов, минуя проводников;
    • нескольких человек, которые отказались показать документы или не имели их.

      В то же время в "Укрзалізниці" напомнили, что дети до 14 лет должны ехать только со взрослыми, а бесплатно могут путешествовать только дети до 5 лет включительно.

      Напомним

      С августа текущего года "Укрзалізниця" продолжит курсирование дополнительных поездов между Киевом, Одессой, Винницей и Кривым Рогом. На маршрутах будут задействованы купейные вагоны без постельного белья.

      Евгений Устименко

      Евгений Устименко

      Общество
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