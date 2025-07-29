"Укрзалізниця" усилила контроль документов: сколько пассажиров не допустили к рейсам
Киев • УНН
"Укрзалізниця" усилила контроль документов при посадке, проверив более 300 поездов и 41 600 документов с 25 июля. Это привело к недопуску 38 пассажиров без билетов и нескольких человек без документов.
"Укрзалізниця" усилила контроль документов при посадке в поезда. Сейчас количество нарушителей составляет всего 0,1% от всех путешествующих, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", передает УНН.
Детали
С 25 июля было проверено более 300 поездов и сверено более 41 600 документов.
Усилили контроль, чтобы выявлять безбилетных пассажиров и тех, чьи данные в билетах не совпадали с данными в документах
За это время в поезда не допустили:
- 38 пассажиров, которые пытались сесть без билетов, минуя проводников;
- нескольких человек, которые отказались показать документы или не имели их.
В то же время в "Укрзалізниці" напомнили, что дети до 14 лет должны ехать только со взрослыми, а бесплатно могут путешествовать только дети до 5 лет включительно.
Напомним
С августа текущего года "Укрзалізниця" продолжит курсирование дополнительных поездов между Киевом, Одессой, Винницей и Кривым Рогом. На маршрутах будут задействованы купейные вагоны без постельного белья.