Купейні вагони з місцями для сидіння: Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси на популярних напрямках
Київ • УНН
Укрзалізниця продовжить курсування додаткових поїздів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом у серпні. На маршрутах будуть задіяні купейні вагони без постільної білизни.
У наступному місяці Укрзалізниця (УЗ) продовжить курсування додаткових поїздів на низці напрямків. Про це компанія повідомила у Telegram, інформує УНН.
Деталі
Зокрема, додаткові рейси стосуються маршрутів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом.
Поїзди курсуватимуть у визначені дати:
- поїзд №708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня;
- поїзди №740/739 Київ – Кривий Ріг і №753/754 Кривий Ріг – Київ будуть у дорозі 31 липня, а також 2, 4, 6, 8 та 10 серпня;
- поїзд №275/276 Київ – Вінниця курсуватиме 1 та 3 серпня.
На маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння. Будь ласка, будьте уважні при виборі місць та звертайте увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде
Там додали, що продаж квитків на більшість рейсів уже відкрито на всіх офіційних ресурсах залізниці, а квитки на поїзди до/з Кривого Рогу зʼявляться в продажі вже незабаром.
Нагадаємо
З 1 серпня "Укрзалізниця" запроваджує верифікацію через "Дія.Підпис" для купівлі та повернення квитків на низку популярних внутрішніх поїздів. Це має зменшити зловживання, а придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступним.
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