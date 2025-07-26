Купейні вагони з місцями для сидіння: Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси на популярних напрямках

У наступному місяці Укрзалізниця (УЗ) продовжить курсування додаткових поїздів на низці напрямків. Про це компанія повідомила у Telegram, інформує УНН.

Зокрема, додаткові рейси стосуються маршрутів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом.

Поїзди курсуватимуть у визначені дати:

На маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння. Будь ласка, будьте уважні при виборі місць та звертайте увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде