Купейні вагони з місцями для сидіння: Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси на популярних напрямках

$41.770.00
49.100.00
ukenru
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
17:25 • 3598 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 12932 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 31373 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 62604 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 165692 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 73449 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 69021 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 110575 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 42383 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 55752 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
54%
748мм
Популярнi новини
У Полтаві люди перекрили дорогу авто ТЦК, деякі мобілізовані втекли26 липня, 10:39 • 14006 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 12065 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 10843 перегляди
Евакуація з поля бою стала значно складнішою: військовий медик розповів, які поранення найчастіше отримують українські бійці26 липня, 12:30 • 5666 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC13:43 • 8588 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 165692 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 110575 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 158807 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 132391 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 152071 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Прокудін Олександр Сергійович
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC13:43 • 8588 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 10847 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 12067 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 15052 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 258370 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Вашингтон пост
Су-27
Financial Times
Facebook

Купейні вагони з місцями для сидіння: Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси на популярних напрямках

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Укрзалізниця продовжить курсування додаткових поїздів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом у серпні. На маршрутах будуть задіяні купейні вагони без постільної білизни.

Купейні вагони з місцями для сидіння: Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси на популярних напрямках

У наступному місяці Укрзалізниця (УЗ) продовжить курсування додаткових поїздів на низці напрямків. Про це компанія повідомила у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, додаткові рейси стосуються маршрутів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом.

Поїзди курсуватимуть у визначені дати:

  • поїзд №708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня;
    • поїзди №740/739 Київ – Кривий Ріг і №753/754 Кривий Ріг – Київ будуть у дорозі 31 липня, а також 2, 4, 6, 8 та 10 серпня;
      • поїзд №275/276 Київ – Вінниця курсуватиме 1 та 3 серпня.

        На маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння. Будь ласка, будьте уважні при виборі місць та звертайте увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде

        - попередили в УЗ.

        Там додали, що продаж квитків на більшість рейсів уже відкрито на всіх офіційних ресурсах залізниці, а квитки на поїзди до/з Кривого Рогу зʼявляться в продажі вже незабаром.

        Нагадаємо

        З 1 серпня "Укрзалізниця" запроваджує верифікацію через "Дія.Підпис" для купівлі та повернення квитків на низку популярних внутрішніх поїздів. Це має зменшити зловживання, а придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступним.

        Укрзалізниця запустила додатковий потяг з Києва до Чернігова: що відомо23.07.25, 19:12 • 5765 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        АнонсиСуспільство
        Українська залізниця
        Кривий Ріг
        Вінниця
        Одеса
        Київ
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9