Купейные вагоны с местами для сидения: Укрзализныця анонсировала дополнительные рейсы на популярных направлениях

В следующем месяце Укрзализныця (УЗ) продолжит курсирование дополнительных поездов на ряде направлений. Об этом компания сообщила в Telegram, информирует УНН.

Детали

В частности, дополнительные рейсы касаются маршрутов между Киевом, Одессой, Винницей и Кривым Рогом.

Поезда будут курсировать в определенные даты:

поезд №708/707 Одесса – Винница будет отправляться из Одессы и Винницы 1 и 3 августа;

поезда №740/739 Киев – Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог – Киев будут в пути 31 июля, а также 2, 4, 6, 8 и 10 августа;

поезд №275/276 Киев – Винница будет курсировать 1 и 3 августа.

На маршрутах будут задействованы купейные вагоны с местами для сидения. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе мест и обращайте внимание на отметку, что белья в этих поездах не будет - предупредили в УЗ.

Там добавили, что продажа билетов на большинство рейсов уже открыта на всех официальных ресурсах железной дороги, а билеты на поезда в/из Кривого Рога появятся в продаже уже в скором времени.

Напомним

С 1 августа "Укрзализныця" вводит верификацию через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на ряд популярных внутренних поездов. Это должно уменьшить злоупотребления, а приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступным.

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