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Купейные вагоны с местами для сидения: Укрзализныця анонсировала дополнительные рейсы на популярных направлениях

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Укрзализныця продлит курсирование дополнительных поездов между Киевом, Одессой, Винницей и Кривым Рогом в августе. На маршрутах будут задействованы купейные вагоны без постельного белья.

Купейные вагоны с местами для сидения: Укрзализныця анонсировала дополнительные рейсы на популярных направлениях

В следующем месяце Укрзализныця (УЗ) продолжит курсирование дополнительных поездов на ряде направлений. Об этом компания сообщила в Telegram, информирует УНН.

Детали

В частности, дополнительные рейсы касаются маршрутов между Киевом, Одессой, Винницей и Кривым Рогом.

Поезда будут курсировать в определенные даты:

  • поезд №708/707 Одесса – Винница будет отправляться из Одессы и Винницы 1 и 3 августа;
    • поезда №740/739 Киев – Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог – Киев будут в пути 31 июля, а также 2, 4, 6, 8 и 10 августа;
      • поезд №275/276 Киев – Винница будет курсировать 1 и 3 августа.

        На маршрутах будут задействованы купейные вагоны с местами для сидения. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе мест и обращайте внимание на отметку, что белья в этих поездах не будет

        - предупредили в УЗ.

        Там добавили, что продажа билетов на большинство рейсов уже открыта на всех официальных ресурсах железной дороги, а билеты на поезда в/из Кривого Рога появятся в продаже уже в скором времени.

        Напомним

        С 1 августа "Укрзализныця" вводит верификацию через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на ряд популярных внутренних поездов. Это должно уменьшить злоупотребления, а приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступным.

        «Укрзалізниця» запустила дополнительный поезд из Киева в Чернигов: что известно23.07.25, 19:12 • 5765 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        АнонсыОбщество
        Украинская железная дорога
        Кривой Рог
        Винница
        Одесса
        Киев
        Tesla
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