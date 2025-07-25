Для купівлі квитка на популярні поїзди з серпня вводять верифікацію: що треба знати
Київ • УНН
З 1 серпня "Укрзалізниця" запроваджує верифікацію через "Дія.Підпис" для купівлі та повернення квитків на низку популярних внутрішніх поїздів. Це має зменшити зловживання, а придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступним.
Для купівлі квитка на низку популярних поїздів з серпня вводять верифікацію через "Дія.Підпис", повідомили в АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю, пише УНН.
Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. З 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис"
У компанії пояснили це намаганням зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків.
На першому етапі впровадження змін верифікація, як повідомляється, потрібна на рейси:
- №105/106 Одеса-Київ;
- №91/92 Львів-Київ;
- №29/30 Київ-Ужгород;
- №12 Львів-Одеса;
- №27/28 Київ-Чоп.
"Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне", - наголосили в УЗ.
Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через "Армія+".
"Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", - повідомили в УЗ.
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