Для купівлі квитка на популярні поїзди з серпня вводять верифікацію: що треба знати

Для купівлі квитка на низку популярних поїздів з серпня вводять верифікацію через "Дія.Підпис", повідомили в АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю, пише УНН.

Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. З 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис" - повідомили в УЗ.

У компанії пояснили це намаганням зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків.

На першому етапі впровадження змін верифікація, як повідомляється, потрібна на рейси:

№105/106 Одеса-Київ;

№91/92 Львів-Київ;

№29/30 Київ-Ужгород;

№12 Львів-Одеса;

№27/28 Київ-Чоп.

"Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне", - наголосили в УЗ.

Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через "Армія+".

"Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", - повідомили в УЗ.

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