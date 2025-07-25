Для покупки билета на популярные поезда с августа вводят верификацию: что нужно знать

Для покупки билета на ряд популярных поездов с августа вводят верификацию через "Дія.Підпис", сообщили в АО "Укрзалізниця" в пятницу, пишет УНН.

Укрзалізниця в тестовом режиме вводит верификацию через "Дія.Підпис" для ряда популярных поездов. С 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис" - сообщили в УЗ.

В компании объяснили это попыткой уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов.

На первом этапе внедрения изменений верификация, как сообщается, нужна на рейсы:

№105/106 Одесса-Киев;

№91/92 Львов-Киев;

№29/30 Киев-Ужгород;

№12 Львов-Одесса;

№27/28 Киев-Чоп.

"Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно", - подчеркнули в УЗ.

Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзалізниці и через "Армія+".

"Укрзалізниця также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID", - сообщили в УЗ.

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