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Для покупки билета на популярные поезда с августа вводят верификацию: что нужно знать

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

С 1 августа "Укрзализныця" вводит верификацию через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на ряд популярных внутренних поездов. Это должно уменьшить злоупотребления, а приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

Для покупки билета на популярные поезда с августа вводят верификацию: что нужно знать

Для покупки билета на ряд популярных поездов с августа вводят верификацию через "Дія.Підпис", сообщили в АО "Укрзалізниця" в пятницу, пишет УНН.

Укрзалізниця в тестовом режиме вводит верификацию через "Дія.Підпис" для ряда популярных поездов. С 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис"

- сообщили в УЗ.

В компании объяснили это попыткой уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов.

На первом этапе внедрения изменений верификация, как сообщается, нужна на рейсы:

  • №105/106 Одесса-Киев;
    • №91/92 Львов-Киев;
      • №29/30 Киев-Ужгород;
        • №12 Львов-Одесса;
          • №27/28 Киев-Чоп.

            "Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно", - подчеркнули в УЗ.

            Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзалізниці и через "Армія+".

            "Укрзалізниця также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID", - сообщили в УЗ.

            Почему летом труднее найти билеты на поезд и как их купить в пик сезона - объяснение УЗ24.07.25, 11:34 • 3880 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Общество
            Украинская железная дорога
            Ужгород
            Львов
            Одесса
            Киев
            Tesla
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