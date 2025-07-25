Для покупки билета на популярные поезда с августа вводят верификацию: что нужно знать
Киев • УНН
С 1 августа "Укрзализныця" вводит верификацию через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на ряд популярных внутренних поездов. Это должно уменьшить злоупотребления, а приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.
Для покупки билета на ряд популярных поездов с августа вводят верификацию через "Дія.Підпис", сообщили в АО "Укрзалізниця" в пятницу, пишет УНН.
Укрзалізниця в тестовом режиме вводит верификацию через "Дія.Підпис" для ряда популярных поездов. С 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис"
В компании объяснили это попыткой уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов.
На первом этапе внедрения изменений верификация, как сообщается, нужна на рейсы:
- №105/106 Одесса-Киев;
- №91/92 Львов-Киев;
- №29/30 Киев-Ужгород;
- №12 Львов-Одесса;
- №27/28 Киев-Чоп.
"Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно", - подчеркнули в УЗ.
Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзалізниці и через "Армія+".
"Укрзалізниця также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID", - сообщили в УЗ.
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