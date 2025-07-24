Почему летом труднее найти билеты на поезд и как их купить в пик сезона - объяснение УЗ
Киев • УНН
Укрзализныця объяснила аномальный спрос на билеты летом групповыми перевозками и увеличением пассажиропотока. Компания внедряет новые рейсы, увеличивает количество вагонов и борется с перекупщиками, блокируя аккаунты и вводя валидацию через «Дію».
Летом значительно возрастает количество желающих путешествовать. А это, в свою очередь, создает повышенную нагрузку на систему бронирования и наличие свободных мест в поездах. "Укрзализныця" объяснила, что происходит с билетами в пик сезона и как все же их приобрести, передает УНН.
Какие причины?
Среди причин в УЗ назвали:
- аномальный спрос в июле-августе ежегодно;
- групповые перевозки (группы из прифронтовых территорий, семьи ВПЛ, дети военнослужащих, дети героев, погибших).
С начала лета, как указано, перевезено 204 тыс. пассажиров, в том числе 140 тыс. детей по групповым заявкам - вдвое больше, чем в прошлом году (преимущественно дети военных, ВПЛ и погибших защитников). Через спецрезерв перевезено 70,5 тыс. военных, отметили в УЗ.
Как "Укрзализныця" решает эти вопросы?
"Больше поездов - больше шансов на билет", - отметили в УЗ и указали на следующее:
- +8 новых рейсов на популярные направления;
- поезда постоянно в движении: на каждый вагон +10% пассажиров;
- Интерсити теперь курсирует даже ночью;
- заказано 100 новых вагонов.
Борьба с перекупщиками
Для борьбы с перекупщиками, по данным УЗ, предприняты следующие шаги:
- 2800+ аккаунтов заблокировано за нарушение правил покупки;
- международные рейсы - только с валидацией через "Дію"
Рассматриваем введение валидации для самых популярных внутренних маршрутов в пик сезона
Как купить билет - советы от УЗ
В Укрзализныце советуют:
- покупайте онлайн - так больше шансов успеть купить желаемый билет (90% билетов продается онлайн);
- пользуйтесь автовыкупом - сервис ловит билеты с возвратов, и билеты идут людям, а не ботам (из 403 тыс. заявок 229 тыс. успешные, только 4% не сработали, остальные отменили сами пользователи).
"Укрзалізниця" получит сотню пассажирских вагонов нового поколения22.07.25, 18:55 • 4408 просмотров