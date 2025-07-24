Почему летом труднее найти билеты на поезд и как их купить в пик сезона - объяснение УЗ

Летом значительно возрастает количество желающих путешествовать. А это, в свою очередь, создает повышенную нагрузку на систему бронирования и наличие свободных мест в поездах. "Укрзализныця" объяснила, что происходит с билетами в пик сезона и как все же их приобрести, передает УНН.

Какие причины?

Среди причин в УЗ назвали:

аномальный спрос в июле-августе ежегодно;

групповые перевозки (группы из прифронтовых территорий, семьи ВПЛ, дети военнослужащих, дети героев, погибших).

С начала лета, как указано, перевезено 204 тыс. пассажиров, в том числе 140 тыс. детей по групповым заявкам - вдвое больше, чем в прошлом году (преимущественно дети военных, ВПЛ и погибших защитников). Через спецрезерв перевезено 70,5 тыс. военных, отметили в УЗ.

Как "Укрзализныця" решает эти вопросы?

"Больше поездов - больше шансов на билет", - отметили в УЗ и указали на следующее:

+8 новых рейсов на популярные направления;

поезда постоянно в движении: на каждый вагон +10% пассажиров;

Интерсити теперь курсирует даже ночью;

заказано 100 новых вагонов.

Борьба с перекупщиками

Для борьбы с перекупщиками, по данным УЗ, предприняты следующие шаги:

2800+ аккаунтов заблокировано за нарушение правил покупки;

международные рейсы - только с валидацией через "Дію"

Рассматриваем введение валидации для самых популярных внутренних маршрутов в пик сезона - указали в УЗ.

Как купить билет - советы от УЗ

В Укрзализныце советуют:

покупайте онлайн - так больше шансов успеть купить желаемый билет (90% билетов продается онлайн);

пользуйтесь автовыкупом - сервис ловит билеты с возвратов, и билеты идут людям, а не ботам (из 403 тыс. заявок 229 тыс. успешные, только 4% не сработали, остальные отменили сами пользователи).

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