"Укрзалізниця" получит сотню пассажирских вагонов нового поколения

Завершены процедуры контрактования на производство 100 новых пассажирских вагонов для нужд Укрзализныци. Закупка осуществлена у отечественного предприятия - ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, пишет УНН.

Детали

Новые вагоны будут созданы по инновационным техническим стандартам и в современном габарите Т. Первые 5 вагонов в рамках общего заказа станут сигнальной партией - это вагоны нового поколения с продленным на 80% сроком службы, повышенным уровнем комфорта, современными системами управления и большей пассажировместимостью - 44 человека в одном купейном вагоне (+10% к максимуму в стандартных вагонах).

Обновление пассажирского подвижного состава - это важная часть стабильной логистики внутри страны. Минразвития постоянно работает над решением этого вопроса, благодарен Правительству, которое обеспечивает поддержку этого направления как на этапе закупок, так и в работе с национальным производителем. Новые вагоны дают железной дороге дополнительную надежность и ресурс, а людям - лучшие условия для ежедневных путешествий - подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Вагоны нового поколения будут иметь:

срок эксплуатации до 50 лет благодаря кузовам из нержавеющей стали (на 20 лет больше стандартных);

удлиненные межремонтные интервалы;

уменьшенные потребности в обслуживающем и сервисном персонале;

современное пневмоподвешивание для плавности хода;

удлиненные спальные места (до 2,2 м);

электрическое отопление с индивидуальным климат-контролем в каждом купе;

автоматические двери и герметичные межвагонные переходы, вровень с полом.

5 пассажирских вагонов нового поколения, которые заказываются среди общего объема контрактов в 100 вагонов, будут купейными с возможностью трансформации в вагоны типа СВ. Один вагон будет инклюзивным и будет иметь электрический подъемник, пандус для высокой платформы и увеличенное купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на кресле колесном - говорится в сообщении.

Стоимость одного вагона составляет ориентировочно 95 млн грн, инклюзивного - 98,3 млн грн. С учетом продленного ресурса и сниженных эксплуатационных расходов, закупка новых вагонов является экономически целесообразнее, чем приобретение стандартного подвижного состава.

Поставка новых вагонов продлится до 2,5 лет с момента предоплаты и включая сертификацию новых моделей. При наличии дополнительного бюджетного финансирования Укрзализныця сможет расширить программу обновления, в частности - увеличить долю вагонов нового поколения в своем парке.

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