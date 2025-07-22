Укрзалізниця отримає сотню пасажирських вагонів нового покоління

Завершено процедури контрактування на виробництво 100 нових пасажирських вагонів для потреб Укрзалізниці. Закупівлю здійснено у вітчизняного підприємства - ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод". Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій, пише УНН.

Деталі

Нові вагони будуть створені за інноваційними технічними стандартами та у сучасному габариті Т. Перші 5 вагонів у межах загального замовлення стануть сигнальною партією - це вагони нового покоління з подовженим на 80% терміном служби, підвищеним рівнем комфорту, сучасними системами управління та більшою пасажиромісткістю - 44 людини в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

Оновлення пасажирського рухомого складу - це важлива частина стабільної логістики всередині країни. Мінрозвитку постійно працює над вирішенням цього питання, вдячний Уряду, який забезпечує підтримку цього напряму як на етапі закупівель, так і в роботі з національним виробником. Нові вагони дають залізниці додаткову надійність і ресурс, а людям - кращі умови для щоденних подорожей - наголосив Віцепрем’єр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Вагони нового покоління матимуть:

строк експлуатації до 50 років завдяки кузовам із нержавіючої сталі (на 20 років більше за стандартні);

подовжені міжремонтні інтервали;

зменшені потреби в обслуговуючому та сервісному персоналі;

сучасне пневмопідвішування для плавності ходу;

подовжені спальні місця (до 2,2 м);

електричне опалення з індивідуальним клімат-контролем у кожному купе;

автоматичні двері та герметичні міжвагонні переходи, врівень із підлогою.

5 пасажирських вагонів нового покоління, які замовляються серед загального обсягу контрактів у 100 вагонів, будуть купейними з можливістю трансформації у вагони типу СВ. Один вагон буде інклюзивним та матиме електричний підйомник, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному - йдеться у повідомленні.

Вартість одного вагона становить орієнтовно 95 млн грн, інклюзивного - 98,3 млн грн. З урахуванням подовженого ресурсу та знижених експлуатаційних витрат, закупівля нових вагонів є економічно доцільнішою, ніж придбання стандартного рухомого складу.

Поставка нових вагонів триватиме до 2,5 років від моменту передоплати та включно з сертифікацією нових моделей. За наявності додаткового бюджетного фінансування Укрзалізниця зможе розширити програму оновлення, зокрема - збільшити частку вагонів нового покоління у своєму парку.

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