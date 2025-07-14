"Укрзалізниця" оголосила аукціони з продажу щебеню з власних кар'єрів: коли пройдуть торги

"Укрзалізниця" цього місяця проведе онлайн-аукціони з продажу щебеневої та іншої продукції з власних карʼєрів.

Про це пише УНН з посиланням наповідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.

Укрзалізниця оголошує аукціони з продажу щебеню. Перші аукціони відбудуться 24-25 липня на майданчику Prozorro Продажі. На продаж виставлено 72,5 тис. тонн щебеню

Залізничний перевізник вже провів зустріч з бізнесом, щоб обговорити актуальні питання ринку щебеневої продукції та перспективи продажу через електронні аукціони, які проходитимуть за принципом англійського аукціону. Укрзалізниця очікує на активну конкуренцію серед учасників.

У майбутньому планується продаж майже 1,3 млн тонн щебеню через окремі лоти.

Продаж щебеню став можливим завдяки рішенню Кабінету Міністрів, який спростив процедуру розпорядження майном для Укрзалізниці та надав дозвіл на його продаж