"Укрзалізниця" оголосила аукціони з продажу щебеню з власних кар'єрів: коли пройдуть торги
Київ • УНН
"Укрзалізниця" проведе онлайн-аукціони з продажу щебеневої продукції з власних кар'єрів. Перші торги відбудуться 24-25 липня на Prozorro Продажі, де буде виставлено 72,5 тис. тонн щебеню.
"Укрзалізниця" цього місяця проведе онлайн-аукціони з продажу щебеневої та іншої продукції з власних карʼєрів.
Про це пише УНН з посиланням наповідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.
Деталі
Укрзалізниця оголошує аукціони з продажу щебеню. Перші аукціони відбудуться 24-25 липня на майданчику Prozorro Продажі. На продаж виставлено 72,5 тис. тонн щебеню
Залізничний перевізник вже провів зустріч з бізнесом, щоб обговорити актуальні питання ринку щебеневої продукції та перспективи продажу через електронні аукціони, які проходитимуть за принципом англійського аукціону. Укрзалізниця очікує на активну конкуренцію серед учасників.
У майбутньому планується продаж майже 1,3 млн тонн щебеню через окремі лоти.
Продаж щебеню став можливим завдяки рішенню Кабінету Міністрів, який спростив процедуру розпорядження майном для Укрзалізниці та надав дозвіл на його продаж
Доповнення
Укрзалізниця завершила тримісячну модернізацію першого безбар'єрного вагона, створеного для пасажирів на кріслі колісному. Вагон, обладнаний чотирма збільшеними купе та електропідйомником, буде доступний за попереднім замовленням для організацій.
Укрзалізниця розширює перелік поїздів з жіночими купе, додаючи три нові маршрути з 25 липня. Тепер жіночі купе доступні у 15 поїздах, призначені для жінок або жінок з дітьми до 5 років.