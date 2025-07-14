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«Укрзалізниця» объявила аукционы по продаже щебня из собственных карьеров: когда пройдут торги

Киев • УНН

 • 2242 просмотра

«Укрзалізниця» проведет онлайн-аукционы по продаже щебеночной продукции из собственных карьеров. Первые торги состоятся 24-25 июля на Prozorro Продажи, где будет выставлено 72,5 тыс. тонн щебня.

«Укрзалізниця» объявила аукционы по продаже щебня из собственных карьеров: когда пройдут торги

"Укрзалізниця" в этом месяце проведет онлайн-аукционы по продаже щебеночной и другой продукции из собственных карьеров.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение "Укрзалізниці" в Telegram.

Детали

Укрзалізниця объявляет аукционы по продаже щебня. Первые аукционы состоятся 24-25 июля на площадке Prozorro Продажи. На продажу выставлено 72,5 тыс. тонн щебня

- говорится в сообщении.

Железнодорожный перевозчик уже провел встречу с бизнесом, чтобы обсудить актуальные вопросы рынка щебеночной продукции и перспективы продажи через электронные аукционы, которые будут проходить по принципу английского аукциона. Укрзалізниця ожидает активной конкуренции среди участников.

В будущем планируется продажа почти 1,3 млн тонн щебня через отдельные лоты.

Продажа щебня стала возможной благодаря решению Кабинета Министров, который упростил процедуру распоряжения имуществом для Укрзалізниці и предоставил разрешение на его продажу

- сообщили в Укрзалізниці.

Дополнение

Укрзалізниця завершила трехмесячную модернизацию первого безбарьерного вагона, созданного для пассажиров на кресле колесном. Вагон, оборудованный четырьмя увеличенными купе и электроподъемником, будет доступен по предварительному заказу для организаций.

Укрзалізниця расширяет перечень поездов с женскими купе, добавляя три новых маршрута с 25 июля. Теперь женские купе доступны в 15 поездах, предназначенные для женщин или женщин с детьми до 5 лет.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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