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"Лише жінки або жінки з дітьми": спеціальні купе розширено на ще три маршрути

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Укрзалізниця розширює перелік поїздів з жіночими купе, додаючи три нові маршрути з 25 липня. Тепер жіночі купе доступні у 15 поїздах, призначені для жінок або жінок з дітьми до 5 років.

"Лише жінки або жінки з дітьми": спеціальні купе розширено на ще три маршрути

В Україні впроваджують додатковий перелік поїздів із жіночими купе. Національний перевізник вантажів та пасажирів повідомив, куди з 25 липня курсуватимуть такі вагони.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Деталі

Укрзалізниця розширює перелік поїздів із жіночими купе. Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей — один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони. 

- передає пресслужба перевізника. 

Нові поїзди з жіночими купе:

  • № 38/37 Київ — Запоріжжя;
    • № 98/97 Ковель — Київ;
      • № 22/21 Львів — Харків.

        У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси — вже з 25 липня.

        - передає Укрзалізниця.

        Важливо:

        Обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.

        Довідково

        У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе 📍 Отже, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів: 

        • № 1/2 Харків — Ворохта;
          • № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
            • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
              • ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня;
                • № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);
                  • № 22/21 Львів — Харків;
                    • № 26/25 Одеса — Ясіня;
                      • № 29/30 Київ — Ужгород;
                        • № 38/37 Київ — Запоріжжя;
                          • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
                            • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
                              • № 75/76 Київ — Кривий Ріг;
                                • № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);
                                  • ⁠№ 95/96 Київ — Рахів;
                                    • № 98/97 Ковель — Київ.

                                      Нагадаємо

                                      Раніше УНН передавав, що Укрзалізниця розширює кількість поїздів з жіночими купе. Квитки доступні через застосунок УЗ та можуть бути придбані з автовикупом.

                                      Ігор Тележніков

                                      Ігор Тележніков

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                                      Brent Oil
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                                      Gold
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                                      Gas TTF
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