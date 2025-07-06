"Лише жінки або жінки з дітьми": спеціальні купе розширено на ще три маршрути
Київ • УНН
Укрзалізниця розширює перелік поїздів з жіночими купе, додаючи три нові маршрути з 25 липня. Тепер жіночі купе доступні у 15 поїздах, призначені для жінок або жінок з дітьми до 5 років.
В Україні впроваджують додатковий перелік поїздів із жіночими купе. Національний перевізник вантажів та пасажирів повідомив, куди з 25 липня курсуватимуть такі вагони.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Деталі
Укрзалізниця розширює перелік поїздів із жіночими купе. Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей — один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони.
Нові поїзди з жіночими купе:
- № 38/37 Київ — Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 22/21 Львів — Харків.
У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси — вже з 25 липня.
Важливо:
Обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.
Довідково
У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе 📍 Отже, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:
- № 1/2 Харків — Ворохта;
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 15/16 Харків — Ясіня;
- № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);
- № 22/21 Львів — Харків;
- № 26/25 Одеса — Ясіня;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 38/37 Київ — Запоріжжя;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 75/76 Київ — Кривий Ріг;
- № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Київ — Рахів;
- № 98/97 Ковель — Київ.
Нагадаємо
Раніше УНН передавав, що Укрзалізниця розширює кількість поїздів з жіночими купе. Квитки доступні через застосунок УЗ та можуть бути придбані з автовикупом.