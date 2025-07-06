"Лише жінки або жінки з дітьми": спеціальні купе розширено на ще три маршрути

В Україні впроваджують додатковий перелік поїздів із жіночими купе. Національний перевізник вантажів та пасажирів повідомив, куди з 25 липня курсуватимуть такі вагони.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Деталі

Укрзалізниця розширює перелік поїздів із жіночими купе. Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей — один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони. - передає пресслужба перевізника.

Нові поїзди з жіночими купе:

№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 22/21 Львів — Харків.

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси — вже з 25 липня. - передає Укрзалізниця.

Важливо:

Обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.

Довідково

У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе 📍 Отже, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:

№ 1/2 Харків — Ворохта;

№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

⁠№ 15/16 Харків — Ясіня;

№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);

№ 22/21 Львів — Харків;

№ 26/25 Одеса — Ясіня;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№ 75/76 Київ — Кривий Ріг;

№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);

⁠№ 95/96 Київ — Рахів;

№ 98/97 Ковель — Київ.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що Укрзалізниця розширює кількість поїздів з жіночими купе. Квитки доступні через застосунок УЗ та можуть бути придбані з автовикупом.