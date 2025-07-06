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«Только женщины или женщины с детьми»: специальные купе расширены еще на три маршрута

Киев • УНН

 • 77 просмотра

Укрзализныця расширяет перечень поездов с женскими купе, добавляя три новых маршрута с 25 июля. Теперь женские купе доступны в 15 поездах, предназначенные для женщин или женщин с детьми до 5 лет.

«Только женщины или женщины с детьми»: специальные купе расширены еще на три маршрута

В Украине внедряют дополнительный перечень поездов с женскими купе. Национальный перевозчик грузов и пассажиров сообщил, куда с 25 июля будут курсировать такие вагоны.

Передает УНН со ссылкой на   пресс-службу " Укрзализныци".

Детали

Укрзализныця расширяет перечень поездов с женскими купе. Ощущение комфорта и безопасности во время путешествий — один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны. 

- передает пресс-служба перевозчика. 

Новые поезда с женскими купе:

  • № 38/37 Киев — Запорожье;
    • № 98/97 Ковель — Киев;
      • № 22/21 Львов — Харьков.

        Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы — уже с 25 июля.

        - передает Укрзализныця.

        Важно:

        Выбирая купе, обращайте внимание на отметку "Женское купе" при оформлении билета в приложении или на сайте.

        Справка

        В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе 📍 Итак, женские купе уже доступны в составе 15 поездов: 

        • № 1/2 Харьков — Ворохта;
          • № 3/4 Запорожье — Ужгород;
            • № 5/6 Запорожье — Ясиня;
              • № 15/16 Харьков — Ясиня;
                • № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород);
                  • № 22/21 Львов — Харьков;
                    • № 26/25 Одесса — Ясиня;
                      • № 29/30 Киев — Ужгород;
                        • № 38/37 Киев — Запорожье;
                          • № 41/42 Днепр — Трускавец;
                            • № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
                              • № 75/76 Киев — Кривой Рог;
                                • № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);
                                  • № 95/96 Киев — Рахов;
                                    • № 98/97 Ковель — Киев.

                                      Напомним

                                      Ранее УНН передавал, что  Укрзализныця расширяет количество поездов с женскими купе. Билеты доступны через приложение УЗ и могут быть приобретены с автовыкупом.

                                      Игорь Тележников

                                      Игорь Тележников

                                      Общество
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                                      Gas TTF
                                      $
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