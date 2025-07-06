«Только женщины или женщины с детьми»: специальные купе расширены еще на три маршрута

В Украине внедряют дополнительный перечень поездов с женскими купе. Национальный перевозчик грузов и пассажиров сообщил, куда с 25 июля будут курсировать такие вагоны.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу " Укрзализныци".

Детали

Укрзализныця расширяет перечень поездов с женскими купе. Ощущение комфорта и безопасности во время путешествий — один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны. - передает пресс-служба перевозчика.

Новые поезда с женскими купе:

№ 38/37 Киев — Запорожье;

№ 98/97 Ковель — Киев;

№ 22/21 Львов — Харьков.

Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы — уже с 25 июля. - передает Укрзализныця.

Важно:

Выбирая купе, обращайте внимание на отметку "Женское купе" при оформлении билета в приложении или на сайте.

Справка

В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе 📍 Итак, женские купе уже доступны в составе 15 поездов:

№ 1/2 Харьков — Ворохта;

№ 3/4 Запорожье — Ужгород;

№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

№ 15/16 Харьков — Ясиня;

№ 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород);

№ 22/21 Львов — Харьков;

№ 26/25 Одесса — Ясиня;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 38/37 Киев — Запорожье;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

№ 75/76 Киев — Кривой Рог;

№ 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Киев — Рахов;

№ 98/97 Ковель — Киев.

Напомним

Ранее УНН передавал, что Укрзализныця расширяет количество поездов с женскими купе. Билеты доступны через приложение УЗ и могут быть приобретены с автовыкупом.