«Только женщины или женщины с детьми»: специальные купе расширены еще на три маршрута
Киев • УНН
Укрзализныця расширяет перечень поездов с женскими купе, добавляя три новых маршрута с 25 июля. Теперь женские купе доступны в 15 поездах, предназначенные для женщин или женщин с детьми до 5 лет.
В Украине внедряют дополнительный перечень поездов с женскими купе. Национальный перевозчик грузов и пассажиров сообщил, куда с 25 июля будут курсировать такие вагоны.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу " Укрзализныци".
Детали
Укрзализныця расширяет перечень поездов с женскими купе. Ощущение комфорта и безопасности во время путешествий — один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны.
Новые поезда с женскими купе:
- № 38/37 Киев — Запорожье;
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 22/21 Львов — Харьков.
Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы — уже с 25 июля.
Важно:
Выбирая купе, обращайте внимание на отметку "Женское купе" при оформлении билета в приложении или на сайте.
Справка
В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе 📍 Итак, женские купе уже доступны в составе 15 поездов:
- № 1/2 Харьков — Ворохта;
- № 3/4 Запорожье — Ужгород;
- № 5/6 Запорожье — Ясиня;
- № 15/16 Харьков — Ясиня;
- № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород);
- № 22/21 Львов — Харьков;
- № 26/25 Одесса — Ясиня;
- № 29/30 Киев — Ужгород;
- № 38/37 Киев — Запорожье;
- № 41/42 Днепр — Трускавец;
- № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
- № 75/76 Киев — Кривой Рог;
- № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Киев — Рахов;
- № 98/97 Ковель — Киев.
Напомним
Ранее УНН передавал, что Укрзализныця расширяет количество поездов с женскими купе. Билеты доступны через приложение УЗ и могут быть приобретены с автовыкупом.