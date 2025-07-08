Безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному буде доступний через попереднє замовлення

Завершено 3-х місячну модернізацію першого безбарʼєрного вагона, який враховує потреби пасажирів на кріслі колісному. Вагон - експериментальний і буде доступним за запитом організацій.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу офіційного каналу Укрзалізниці.

Деталі

Укрзалізниця завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона. Про те, що він собою представляє, що змінилося і яким буде доступ, вказано на сайті оператора перевезень.

Вагон створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали 3 місяці і були повністю виконані фахівцями залізниці. Вагон повністю перебудували враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:

4 збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих;

комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до 6 пасажирів.

Ще подробиці по деталях:

електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;

збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;

навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;

великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;

окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира.

Також передбачено індикатор зайнятості вбиральні, індивідуальні розетки з USB і Type-C та місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки. - передає пресслужба Укрзалізниці.

Вагон буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці.

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