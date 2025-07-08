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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному буде доступний через попереднє замовлення

Київ • УНН

 • 273 перегляди

Укрзалізниця завершила тримісячну модернізацію першого безбар'єрного вагона, створеного для пасажирів на кріслі колісному. Вагон, обладнаний чотирма збільшеними купе та електропідйомником, буде доступний за попереднім замовленням для організацій.

Безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному буде доступний через попереднє замовлення

Завершено 3-х місячну модернізацію першого безбарʼєрного вагона, який враховує потреби пасажирів на кріслі колісному. Вагон - експериментальний і буде доступним за запитом організацій.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу офіційного каналу Укрзалізниці.

Деталі

Укрзалізниця завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона. Про те, що він собою представляє, що змінилося і яким буде доступ, вказано на сайті оператора перевезень.

  1. Вагон створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач.
    1. Роботи тривали 3 місяці і були повністю виконані фахівцями залізниці.
      1. Вагон повністю перебудували враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:
        • 4 збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих;
          • комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до 6 пасажирів.

            Ще подробиці по деталях:

            • електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;
              • збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;
                • навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;
                  • великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;
                    • окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира.

                      Також передбачено індикатор зайнятості вбиральні, індивідуальні розетки з USB і Type-C та місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки.

                      - передає пресслужба Укрзалізниці.

                      Вагон буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці.

                      Нагадаємо

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                      Ігор Тележніков

                      Ігор Тележніков

                      СуспільствоТехнології
                      Укрзалізниця
                      Бахмач
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