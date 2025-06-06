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"Укрзалізниця" підготувала понад 1100 вагонів з кондиціонерами до літнього сезону

Київ • УНН

 • 766 перегляди

До літнього сезону Укрзалізниця підготувала понад 1100 пасажирських вагонів з кондиціонерами. У вагонах міжнародного сполучення встановили акумулятори збільшеної ємності.

"Укрзалізниця" підготувала понад 1100 вагонів з кондиціонерами до літнього сезону

"Укрзалізниця" завершила підготовку пасажирських вагонів до літнього сезону. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "УЗ".

Деталі

Наразі понад 1100 пасажирських вагонів з кондиціонерами готові до роботи в спекотну погоду. Для того, щоб купити квиток саме в такий вагон, треба шукати на сайті "УЗ" позначку зі сніжинкою. Це означає, що у вагоні працює кондиціонер.

Перед початком літнього сезону "Укрзалізниця" провела перевірку та сервісне обслуговування систем кондиціонування та вентиляції. У 22 міжнародних вагонах встановлені акумулятори збільшеної ємності, які дозволяють підтримувати комфортну температуру навіть під час тривалих стоянок.

Подібні акумулятори найближчим часом планують встановити в ще 23 вагонах міжнародного напряму. Щодо плацкартних вагонів, де раніше не передбачалось встановлення кондиціонерів, теж знайшли рішення. Там встановили промислові кондиціонери. 4 таких вагони вже готові до рейсів, ще 2 — на завершальному етапі робіт.

Крім того, на вагонних дільницях працюють колонки з напругою 380 В для підключення вагонів. Це дає змогу охолодити їх перед подачею на перон.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг, який слідуватиме за маршрутом Київ-Ясіня.

Євген Устименко

Євген Устименко

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