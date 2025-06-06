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"Укрзалізниця" подготовила более 1100 вагонов с кондиционерами к летнему сезону

Киев • УНН

 • 532 просмотра

К летнему сезону Укрзалізниця подготовила более 1100 пассажирских вагонов с кондиционерами. В вагонах международного сообщения установили аккумуляторы увеличенной емкости.

"Укрзалізниця" подготовила более 1100 вагонов с кондиционерами к летнему сезону

"Укрзализныця" завершила подготовку пассажирских вагонов к летнему сезону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "УЗ".

Детали

В настоящее время более 1100 пассажирских вагонов с кондиционерами готовы к работе в жаркую погоду. Для того чтобы купить билет именно в такой вагон, нужно искать на сайте "УЗ" отметку со снежинкой. Это означает, что в вагоне работает кондиционер.

Перед началом летнего сезона "Укрзализныця" провела проверку и сервисное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции. В 22 международных вагонах установлены аккумуляторы увеличенной емкости, которые позволяют поддерживать комфортную температуру даже во время длительных стоянок.

Подобные аккумуляторы в ближайшее время планируют установить в еще 23 вагонах международного направления. Что касается плацкартных вагонов, где ранее не предусматривалась установка кондиционеров, тоже нашли решение. Там установили промышленные кондиционеры. 4 таких вагона уже готовы к рейсам, еще 2 — на завершающем этапе работ.

Кроме того, на вагонных участках работают колонки с напряжением 380 В для подключения вагонов. Это позволяет охладить их перед подачей на перрон.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд, который будет следовать по маршруту Киев-Ясиня.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Общество
Украинские железные дороги
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