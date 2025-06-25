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Кабмін пропонує посилити відповідальність за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Уряд схвалив законопроєкт, що посилює відповідальність за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю. Штрафи можуть зрости до 5100 гривень та буде зобов'язано використовувати розпізнавальний знак.

Кабмін пропонує посилити відповідальність за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонується посилити відповідальність для водіїв за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю. Штрафи можуть зрости до 5100 гривень. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

"Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

Документом пропонується посилити відповідальність за:

  • порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку, стоянку чи паркування лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки);
    • створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів.

      Також передбачається унормування обовʼязку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на транспортних засобах розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду).

      Доповнення

      Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що штраф за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю планується збільшити до 300 неоподаткованих мінімумів - 5100 гривень.

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      Рятувальники Києва стикаються з проблемами доступу до місць ураження через щільне паркування у дворах. КМВА доручила інспектувати проблемні ділянки та розробити план облаштування антипаркувальної інфраструктури.

      Павло Башинський

      Павло Башинський

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