Кабмин предлагает усилить ответственность за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью

Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагается усилить ответственность для водителей за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью. Штрафы могут вырасти до 5100 гривен. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

"Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Документом предлагается усилить ответственность за:

нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка, стоянка или парковка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки);

создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств.

Также предусматривается нормирование обязанности водителей с инвалидностью или водителей, перевозящих лиц с инвалидностью, устанавливать и использовать на транспортных средствах опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" вместе с информацией о наличии инвалидности в форме уникального электронного идентификатора (QR-кода).

Дополнение

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что штраф за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью планируется увеличить до 300 необлагаемых минимумов - 5100 гривен.

Напомним

Спасатели Киева сталкиваются с проблемами доступа к местам поражения из-за плотной парковки во дворах. КГВА поручила инспектировать проблемные участки и разработать план обустройства антипарковочной инфраструктуры.