Безбарьерный вагон для пассажиров на кресле колесном будет доступен по предварительному заказу

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
Эксклюзив
11:24 • 1647 просмотра
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
10:13 • 8937 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
10:12 • 17465 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
09:37 • 20676 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
09:02 • 26652 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
8 июля, 03:46 • 76529 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 110255 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 115232 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 134080 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 130835 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+32°
4.3м/с
40%
744мм
Популярные новости
Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата8 июля, 02:39 • 55427 просмотра
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля8 июля, 04:05 • 58917 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине8 июля, 05:38 • 38710 просмотра
Число пострадавших в ДТП с автобусом "Киев-Днепр" возросло до 3306:01 • 17876 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать07:20 • 49369 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 144650 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 132790 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 154675 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 159397 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 252557 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Карл III
Ольга Стефанишина
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венгрия
Турция
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 128729 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 317218 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 155655 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 271504 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 292965 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
Сухой Су-27
Instagram
MIM-104 Patriot

Безбарьерный вагон для пассажиров на кресле колесном будет доступен по предварительному заказу

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Укрзализныця завершила трехмесячную модернизацию первого безбарьерного вагона, созданного для пассажиров на кресле колесном. Вагон, оборудованный четырьмя увеличенными купе и электроподъемником, будет доступен по предварительному заказу для организаций.

Безбарьерный вагон для пассажиров на кресле колесном будет доступен по предварительному заказу

Завершена 3-месячная модернизация первого безбарьерного вагона, учитывающего потребности пассажиров на кресле колесном. Вагон - экспериментальный и будет доступен по запросу организаций.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу официального канала Укрзализныци.

Детали

Укрзализныця завершила модернизацию первого безбарьерного вагона. О том, что он собой представляет, что изменилось и каким будет доступ, указано на сайте оператора перевозок.

  1. Вагон создали на собственных производственных мощностях в вагонном депо Бахмач.
    1. Работы длились 3 месяца и были полностью выполнены специалистами железной дороги.
      1. Вагон полностью перестроили, учитывая потребности пассажиров на кресле колесном:
        • 4 увеличенных купе: каждое рассчитано на 2 пассажиров с инвалидностью и 2 сопровождающих;
          • комбинированный формат: если вагон не забронирован для спецперевозок, каждое купе может вмещать до 6 пассажиров.

            Еще подробности по деталям:

            • электроподъемник с возможностью нагрузки до 300 кг;
              • увеличенная ширина дверей и коридора для свободного передвижения на кресле колесном;
                • навигация шрифтом Брайля и контрастная маркировка;
                  • крупногабаритная уборная с душем, sos кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями;
                    • отдельное управление освещением в купе и индивидуально возле места пассажира.

                      Также предусмотрен индикатор занятости уборной, индивидуальные розетки с USB и Type-C и места с возможностью регулировки угла наклона спинки.

                      - передает пресс-служба Укрзализныци.

                      Вагон будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или в приложении Укрзализныци.

                      Напомним

                      Правительство одобрило законопроект, усиливающий ответственность за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью. Штрафы могут вырасти до 5100 гривен и будет обязательным использование опознавательного знака.

                      "Укрзалізниця" подготовила более 1100 вагонов с кондиционерами к летнему сезону06.06.25, 15:42 • 2038 просмотров

                      Игорь Тележников

                      Игорь Тележников

                      ОбществоТехнологии
                      Украинские железные дороги
                      Бахмач
                      Tesla
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      S&P 500
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      ,
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Brent Oil
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Gold
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      ,
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Gas TTF
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9