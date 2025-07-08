Безбарьерный вагон для пассажиров на кресле колесном будет доступен по предварительному заказу

Завершена 3-месячная модернизация первого безбарьерного вагона, учитывающего потребности пассажиров на кресле колесном. Вагон - экспериментальный и будет доступен по запросу организаций.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу официального канала Укрзализныци.

Детали

Укрзализныця завершила модернизацию первого безбарьерного вагона. О том, что он собой представляет, что изменилось и каким будет доступ, указано на сайте оператора перевозок.

Вагон создали на собственных производственных мощностях в вагонном депо Бахмач. Работы длились 3 месяца и были полностью выполнены специалистами железной дороги. Вагон полностью перестроили, учитывая потребности пассажиров на кресле колесном:

4 увеличенных купе: каждое рассчитано на 2 пассажиров с инвалидностью и 2 сопровождающих;

комбинированный формат: если вагон не забронирован для спецперевозок, каждое купе может вмещать до 6 пассажиров.

Еще подробности по деталям:

электроподъемник с возможностью нагрузки до 300 кг;

увеличенная ширина дверей и коридора для свободного передвижения на кресле колесном;

навигация шрифтом Брайля и контрастная маркировка;

крупногабаритная уборная с душем, sos кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями;

отдельное управление освещением в купе и индивидуально возле места пассажира.

Также предусмотрен индикатор занятости уборной, индивидуальные розетки с USB и Type-C и места с возможностью регулировки угла наклона спинки. - передает пресс-служба Укрзализныци.

Вагон будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или в приложении Укрзализныци.

Напомним

Правительство одобрило законопроект, усиливающий ответственность за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью. Штрафы могут вырасти до 5100 гривен и будет обязательным использование опознавательного знака.

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