Безбарьерный вагон для пассажиров на кресле колесном будет доступен по предварительному заказу
Киев • УНН
Укрзализныця завершила трехмесячную модернизацию первого безбарьерного вагона, созданного для пассажиров на кресле колесном. Вагон, оборудованный четырьмя увеличенными купе и электроподъемником, будет доступен по предварительному заказу для организаций.
Завершена 3-месячная модернизация первого безбарьерного вагона, учитывающего потребности пассажиров на кресле колесном. Вагон - экспериментальный и будет доступен по запросу организаций.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу официального канала Укрзализныци.
Детали
Укрзализныця завершила модернизацию первого безбарьерного вагона. О том, что он собой представляет, что изменилось и каким будет доступ, указано на сайте оператора перевозок.
- Вагон создали на собственных производственных мощностях в вагонном депо Бахмач.
- Работы длились 3 месяца и были полностью выполнены специалистами железной дороги.
- Вагон полностью перестроили, учитывая потребности пассажиров на кресле колесном:
- 4 увеличенных купе: каждое рассчитано на 2 пассажиров с инвалидностью и 2 сопровождающих;
- комбинированный формат: если вагон не забронирован для спецперевозок, каждое купе может вмещать до 6 пассажиров.
Еще подробности по деталям:
- электроподъемник с возможностью нагрузки до 300 кг;
- увеличенная ширина дверей и коридора для свободного передвижения на кресле колесном;
- навигация шрифтом Брайля и контрастная маркировка;
- крупногабаритная уборная с душем, sos кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями;
- отдельное управление освещением в купе и индивидуально возле места пассажира.
Также предусмотрен индикатор занятости уборной, индивидуальные розетки с USB и Type-C и места с возможностью регулировки угла наклона спинки.
Вагон будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или в приложении Укрзализныци.
Напомним
Правительство одобрило законопроект, усиливающий ответственность за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью. Штрафы могут вырасти до 5100 гривен и будет обязательным использование опознавательного знака.
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