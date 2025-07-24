Чому влітку важче знайти квитки на потяг і як їх купити в пік сезону - пояснення УЗ

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
Ексклюзив
08:34 • 8472 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
07:16 • 20889 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 38202 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 70972 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 50359 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 44785 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 70725 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 125931 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 12:48 • 62421 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
23 липня, 12:21 • 86857 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.1м/с
39%
748мм
Популярнi новини
Україна висунула три ключові пріоритети на переговорах у Стамбулі - Умєров24 липня, 01:40 • 41310 перегляди
Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки24 липня, 02:54 • 38208 перегляди
Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу04:30 • 48297 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів06:41 • 28421 перегляди
Міненерго: ворог масовано атакував ТЕС08:03 • 23337 перегляди
Публікації
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів06:41 • 28933 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 125903 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 209581 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 265673 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 295625 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Одеса
Черкаси
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 158794 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 278624 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 364255 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 369873 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 359611 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Дія (сервіс)
The New York Times
IRIS-T

Чому влітку важче знайти квитки на потяг і як їх купити в пік сезону - пояснення УЗ

Київ • УНН

 • 1612 перегляди

Укрзалізниця пояснила аномальний попит на квитки влітку груповими перевезеннями та збільшенням пасажиропотоку. Компанія впроваджує нові рейси, збільшує кількість вагонів та бореться з перекупниками, блокуючи акаунти та запроваджуючи валідацію через «Дію».

Чому влітку важче знайти квитки на потяг і як їх купити в пік сезону - пояснення УЗ

Влітку значно зростає кількість охочих подорожувати. А це, своєю чергою, створює підвищене навантаження на систему бронювання та наявність вільних місць у потягах. "Укрзалізниця" пояснила, що відбувається з квитками у пік сезону та як все ж таки їх придбати, передає УНН.

Які причини?

Серед причин в УЗ назвали:

  • аномальний попит у липня-серпні щороку;
    • групові перевезення (групи з прифронтових територій, родини ВПО, діти військовослужбовців, діти героїв, які загинули).

      З початку літа, як вказано, перевезено 204 тис. пасажирів, зокрема 140 тис. дітей за груповими заявками - удвічі більше, ніж торік (переважно діти військових, ВПО та загиблих захисників). Через спецрезерв перевезено 70,5 тис. військових, зазначили в УЗ.

      Як "Укрзалізниця" вирішує ці питання?

      "Більше поїздів - більше шансів на квиток", - зазначили в УЗ і вказали на таке:

      • +8 нових рейсів на популярні напрямки;
        • потяги постійно в русі: на кожен вагон +10% пасажирів;
          • Інтерсіті тепер курсує навіть уночі;
            • замовлено 100 нових вагонів.

              Боротьба з перекупами

              Для боротьби з перекупами, за даними УЗ, вжито такі кроки:

              • 2800+ акаунтів заблоковано за порушення правил купівлі;
                • міжнародні рейси - лише з валідацією через "Дію"

                  Розглядаємо введення валідації для найпопулярніших внутрішніх маршрутів у пік сезону

                  - вказали в УЗ.

                  Як купити квиток - поради від УЗ

                  В Укрзалізниці радять:

                  • купуйте онлайн - так більше шансів встигнути купити бажаний квиток (90% квитків продається онлайн);
                    • користуйтеся автовикупом - сервіс ловить квитки з повернень, і квитки йдуть людям, а не ботам (з 403 тис. заявок 229 тис. успішні, лише 4% не спрацювали, решту скасували самі користувачі).

                      Укрзалізниця отримає сотню пасажирських вагонів нового покоління22.07.25, 18:55 • 4422 перегляди

                      Лілія Подоляк

                      Лілія Подоляк

                      Суспільство
                      Дія (сервіс)
                      Українська залізниця
                      Tesla
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      S&P 500
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      ,
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Brent Oil
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Gold
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      ,
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Gas TTF
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9