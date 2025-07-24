Чому влітку важче знайти квитки на потяг і як їх купити в пік сезону - пояснення УЗ
Київ • УНН
Укрзалізниця пояснила аномальний попит на квитки влітку груповими перевезеннями та збільшенням пасажиропотоку. Компанія впроваджує нові рейси, збільшує кількість вагонів та бореться з перекупниками, блокуючи акаунти та запроваджуючи валідацію через «Дію».
Влітку значно зростає кількість охочих подорожувати. А це, своєю чергою, створює підвищене навантаження на систему бронювання та наявність вільних місць у потягах. "Укрзалізниця" пояснила, що відбувається з квитками у пік сезону та як все ж таки їх придбати, передає УНН.
Які причини?
Серед причин в УЗ назвали:
- аномальний попит у липня-серпні щороку;
- групові перевезення (групи з прифронтових територій, родини ВПО, діти військовослужбовців, діти героїв, які загинули).
З початку літа, як вказано, перевезено 204 тис. пасажирів, зокрема 140 тис. дітей за груповими заявками - удвічі більше, ніж торік (переважно діти військових, ВПО та загиблих захисників). Через спецрезерв перевезено 70,5 тис. військових, зазначили в УЗ.
Як "Укрзалізниця" вирішує ці питання?
"Більше поїздів - більше шансів на квиток", - зазначили в УЗ і вказали на таке:
- +8 нових рейсів на популярні напрямки;
- потяги постійно в русі: на кожен вагон +10% пасажирів;
- Інтерсіті тепер курсує навіть уночі;
- замовлено 100 нових вагонів.
Боротьба з перекупами
Для боротьби з перекупами, за даними УЗ, вжито такі кроки:
- 2800+ акаунтів заблоковано за порушення правил купівлі;
- міжнародні рейси - лише з валідацією через "Дію"
Розглядаємо введення валідації для найпопулярніших внутрішніх маршрутів у пік сезону
Як купити квиток - поради від УЗ
В Укрзалізниці радять:
- купуйте онлайн - так більше шансів встигнути купити бажаний квиток (90% квитків продається онлайн);
- користуйтеся автовикупом - сервіс ловить квитки з повернень, і квитки йдуть людям, а не ботам (з 403 тис. заявок 229 тис. успішні, лише 4% не спрацювали, решту скасували самі користувачі).
Укрзалізниця отримає сотню пасажирських вагонів нового покоління22.07.25, 18:55 • 4422 перегляди