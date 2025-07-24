Чому влітку важче знайти квитки на потяг і як їх купити в пік сезону - пояснення УЗ

Влітку значно зростає кількість охочих подорожувати. А це, своєю чергою, створює підвищене навантаження на систему бронювання та наявність вільних місць у потягах. "Укрзалізниця" пояснила, що відбувається з квитками у пік сезону та як все ж таки їх придбати, передає УНН.

Які причини?

Серед причин в УЗ назвали:

аномальний попит у липня-серпні щороку;

групові перевезення (групи з прифронтових територій, родини ВПО, діти військовослужбовців, діти героїв, які загинули).

З початку літа, як вказано, перевезено 204 тис. пасажирів, зокрема 140 тис. дітей за груповими заявками - удвічі більше, ніж торік (переважно діти військових, ВПО та загиблих захисників). Через спецрезерв перевезено 70,5 тис. військових, зазначили в УЗ.

Як "Укрзалізниця" вирішує ці питання?

"Більше поїздів - більше шансів на квиток", - зазначили в УЗ і вказали на таке:

+8 нових рейсів на популярні напрямки;

потяги постійно в русі: на кожен вагон +10% пасажирів;

Інтерсіті тепер курсує навіть уночі;

замовлено 100 нових вагонів.

Боротьба з перекупами

Для боротьби з перекупами, за даними УЗ, вжито такі кроки:

2800+ акаунтів заблоковано за порушення правил купівлі;

міжнародні рейси - лише з валідацією через "Дію"

Розглядаємо введення валідації для найпопулярніших внутрішніх маршрутів у пік сезону - вказали в УЗ.

Як купити квиток - поради від УЗ

В Укрзалізниці радять:

купуйте онлайн - так більше шансів встигнути купити бажаний квиток (90% квитків продається онлайн);

користуйтеся автовикупом - сервіс ловить квитки з повернень, і квитки йдуть людям, а не ботам (з 403 тис. заявок 229 тис. успішні, лише 4% не спрацювали, решту скасували самі користувачі).

Укрзалізниця отримає сотню пасажирських вагонів нового покоління