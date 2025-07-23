«Укрзалізниця» запустила дополнительный поезд из Киева в Чернигов: что известно

«Укрзалізниця» объявила о запуске нового маршрута. Отныне между Киевом и Черниговом будет курсировать дополнительный поезд. Об этом говорится на странице компании в Telegram, пишет УНН.

Детали

Дополнительный поезд №702/701 Киев - Чернигов будет курсировать 27 июля и 1,2,3 августа.

Расписание:

Киев - Чернигов: 09:11 -11:34;

Чернигов - Киев: 13:50 -16:15.

Остановки: Выдубичи, Дарница, Нежин, им. Бориса Олейника (пгт Куликовка).

Отмечается, что в поезде будут вагоны с кондиционером, сидячие места первого и второго класса. Нечетные места - у окна, четные - у прохода.

Напомним

С 1 августа «Укрзалізниця» запускает новый поезд № 209/210 Николаев – Ивано-Франковск. Он будет курсировать через день, соединяя южные регионы с Карпатами.