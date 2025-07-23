«Укрзалізниця» запустила дополнительный поезд из Киева в Чернигов: что известно
Киев • УНН
«Укрзалізниця» добавляет поезд №702/701 Киев – Чернигов, который будет курсировать 27 июля и 1-3 августа. Он будет иметь кондиционер и остановки в Выдубичах, Дарнице, Нежине и им. Бориса Олейника.
«Укрзалізниця» объявила о запуске нового маршрута. Отныне между Киевом и Черниговом будет курсировать дополнительный поезд. Об этом говорится на странице компании в Telegram, пишет УНН.
Детали
Дополнительный поезд №702/701 Киев - Чернигов будет курсировать 27 июля и 1,2,3 августа.
Расписание:
- Киев - Чернигов: 09:11 -11:34;
- Чернигов - Киев: 13:50 -16:15.
Остановки: Выдубичи, Дарница, Нежин, им. Бориса Олейника (пгт Куликовка).
Отмечается, что в поезде будут вагоны с кондиционером, сидячие места первого и второго класса. Нечетные места - у окна, четные - у прохода.
Напомним
С 1 августа «Укрзалізниця» запускает новый поезд № 209/210 Николаев – Ивано-Франковск. Он будет курсировать через день, соединяя южные регионы с Карпатами.