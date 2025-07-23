Укрзалізниця запустила додатковий потяг з Києва до Чернігова: що відомо
Київ • УНН
Укрзалізниця додає потяг №702/701 Київ – Чернігів, який курсуватиме 27 липня та 1-3 серпня. Він матиме кондиціонер та зупинки у Видубичах, Дарниці, Ніжині та ім. Бориса Олійника.
Укрзалізниця оголосила про запуск нового маршруту. Відтепер між Києвом та Черніговом курсуватиме додатковий поїзд. Про це йдеться на сторінці компанії у Telegram, пише УНН.
Деталі
Додатковий потяг №702/701 Київ - Чернігів курсуватиме 27 липня та 1,2,3 серпня.
Розклад:
- Київ - Чернігів: 09:11 -11:34;
- Чернігів - Київ: 13:50 -16:15.
Зупинки: Видубичі, Дарниця, Ніжин, ім. Бориса Олійника (смт Куликівка).
Зазначається, що у поїзді будуть вагони з кондиціонером, сидячі місця першого та другого класу. Непарні місця - біля вікна, парні - біля проходу.
Нагадаємо
З 1 серпня "Укрзалізниця" запускає новий потяг № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ. Він курсуватиме через день, з'єднуючи південні регіони з Карпатами.