Новий потяг запускають з півдня до Карпат: деталі маршруту та розкладу

З півдня України - для жителів Миколаєва і Херсона зокрема - з серпня запускають новий потяг на Карпатський напрямок - до Івано-Франківська, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у середу, пише УНН.

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"Призначаємо поїзд № 209/210 Миколаїв - Івано-Франківськ", - повідомили в УЗ і уточнили:

відправлення з Миколаєва - з 1 серпня, через день по непарних числах о 15:54, прибуття до Івано-Франківська - о 12:32 наступного дня;

відправлення з Івано-Франківська – з 2 серпня, через день по парних числах о 13:05, прибуття до Миколаєва – о 09:24 наступного дня.

Маршрут руху полягатиме через станції Новий Буг, Долинська, імені Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші. У складі поїзда - вагони купе та плацкарт.

"Жителі Херсона також можуть зручно скористатися цим поїздом, під’їхавши до Миколаєва по днях курсування поїздами № 319/320 Херсон - Миколаїв-Вантажний, № 101/102 Херсон - Краматорськ, № 109/110 Херсон - Львів", - зазначили в УЗ.

А повернутися назад до Херсона, як вказано, можна поїздами по днях курсування № 110/109 Львів - Херсон,№ 320/319 Миколаїв-Вантажний - Херсон.

Продаж квитків на поїзд № 209/210 Миколаїв - Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення.

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