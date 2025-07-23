Новий потяг запускають з півдня до Карпат: деталі маршруту та розкладу
Київ • УНН
З 1 серпня "Укрзалізниця" запускає новий потяг № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ. Він курсуватиме через день, з'єднуючи південні регіони з Карпатами.
З півдня України - для жителів Миколаєва і Херсона зокрема - з серпня запускають новий потяг на Карпатський напрямок - до Івано-Франківська, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у середу, пише УНН.
Деталі
"Призначаємо поїзд № 209/210 Миколаїв - Івано-Франківськ", - повідомили в УЗ і уточнили:
- відправлення з Миколаєва - з 1 серпня, через день по непарних числах о 15:54, прибуття до Івано-Франківська - о 12:32 наступного дня;
- відправлення з Івано-Франківська – з 2 серпня, через день по парних числах о 13:05, прибуття до Миколаєва – о 09:24 наступного дня.
Маршрут руху полягатиме через станції Новий Буг, Долинська, імені Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші. У складі поїзда - вагони купе та плацкарт.
"Жителі Херсона також можуть зручно скористатися цим поїздом, під’їхавши до Миколаєва по днях курсування поїздами № 319/320 Херсон - Миколаїв-Вантажний, № 101/102 Херсон - Краматорськ, № 109/110 Херсон - Львів", - зазначили в УЗ.
А повернутися назад до Херсона, як вказано, можна поїздами по днях курсування № 110/109 Львів - Херсон,№ 320/319 Миколаїв-Вантажний - Херсон.
Продаж квитків на поїзд № 209/210 Миколаїв - Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення.
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