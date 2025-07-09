Укрзалізниця призначає додатковий поїзд сполученням Чоп - Львів: як курсуватиме

17,19 та 25 липня в тестовому режимі курсуватиме додатковий денний поїзд №218/217, що з’єднає Закарпаття з Львівщиною. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.

У літній період попит на подорожі між регіонами зростає - тому в тестовому режимі для вивчення пасажиропотоку 17, 19 та 25 липня курсуватиме додатковий денний поїзд №218/217, що з’єднає Закарпаття з Львівщиною - йдеться в повідомленні.

Маршрут та розклад:

відправлення з Чопа - 10:30, прибуття до Львова - 15:18;

відправлення зі Львова - 15:56, прибуття до Чопа - 20:38.

Зупинки: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий.

У складі - купейні вагони з комфортними місцями для сидіння без спального формату.

Повідомляється, що поїзд №218/217 матиме пересадки.

У Чопі:

поїзд №642 Н'їредьхаза - Мукачево (з Угорщини);

поїзд №960 Кошице - Мукачево (зі Словаччини).

У Мукачеві:

з тих же поїздів №642 та №960.

У Батьово:

дизель-поїзд №6579 Берегове - Батьово.

Пересадки до інших міст України (у Львові):

поїзд №64/63 до Полтави та Харкова;

поїзд №112/111 до Ізюма;

поїзд №110/109 до Миколаєва та Херсона.

У напрямку Львів - Чоп (поїзд №217):

поїзд № 291 Київ - Львів;

поїзд №71/85 Павлоград / Дніпро - Львів;

поїзд №228/227 Краматорськ - Івано-Франківськ;

поїзд №79/80 Дніпро - Львів;

поїзд №63/111 Харків / Ізюм - Львів.

Нагадаємо

Від 11 липня Укрзалізниця призначає новий регіональний поїзд №826/825 Львів - Тернопіль - Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка. Після ремонту він отримав індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками USB для зарядки гаджетів і ще низку покращень.