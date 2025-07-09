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Укрзалізниця призначає додатковий поїзд сполученням Чоп - Львів: як курсуватиме

Київ • УНН

 • 503 перегляди

Укрзалізниця в тестовому режимі запускає додатковий денний поїзд №218/217, що з'єднає Закарпаття з Львівщиною 17, 19 та 25 липня. Він матиме зручні пересадки на міжнародні та внутрішні рейси.

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд сполученням Чоп - Львів: як курсуватиме

17,19 та 25 липня в тестовому режимі курсуватиме додатковий денний поїзд №218/217, що з’єднає Закарпаття з Львівщиною. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.

У літній період попит на подорожі між регіонами зростає - тому в тестовому режимі для вивчення пасажиропотоку 17, 19 та 25 липня курсуватиме додатковий денний поїзд №218/217, що з’єднає Закарпаття з Львівщиною 

- йдеться в повідомленні.

Маршрут та розклад:

  • відправлення з Чопа - 10:30, прибуття до Львова - 15:18;
    • відправлення зі Львова - 15:56, прибуття до Чопа - 20:38.

      Зупинки: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий.

      У складі - купейні вагони з комфортними місцями для сидіння без спального формату.

      Повідомляється, що поїзд №218/217 матиме пересадки.

      У Чопі:

      • поїзд №642 Н'їредьхаза - Мукачево (з Угорщини);
        • поїзд №960 Кошице - Мукачево (зі Словаччини).

          У Мукачеві:

          з тих же поїздів №642 та №960.

          У Батьово:

          • дизель-поїзд №6579 Берегове - Батьово.

            Пересадки до інших міст України (у Львові):

            • поїзд №64/63 до Полтави та Харкова;
              • поїзд №112/111 до Ізюма;
                • поїзд №110/109 до Миколаєва та Херсона.

                  У напрямку Львів - Чоп (поїзд №217):

                  • поїзд № 291 Київ - Львів;
                    • поїзд №71/85 Павлоград / Дніпро - Львів;
                      • поїзд №228/227 Краматорськ - Івано-Франківськ;
                        • поїзд №79/80 Дніпро - Львів;
                          • поїзд №63/111 Харків / Ізюм - Львів.

                            Нагадаємо

                            Від 11 липня Укрзалізниця призначає новий регіональний поїзд №826/825 Львів - Тернопіль - Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка. Після ремонту він отримав індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками USB для зарядки гаджетів і ще низку покращень.

                            Павло Башинський

                            Павло Башинський

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                            Gold
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                            Gas TTF
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