Укрзализныця назначает дополнительный поезд сообщением Чоп - Львов: как будет курсировать
Киев • УНН
Укрзализныця в тестовом режиме запускает дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье со Львовщиной 17, 19 и 25 июля. Он будет иметь удобные пересадки на международные и внутренние рейсы.
17, 19 и 25 июля в тестовом режиме будет курсировать дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье со Львовщиной. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.
В летний период спрос на путешествия между регионами растет - поэтому в тестовом режиме для изучения пассажиропотока 17, 19 и 25 июля будет курсировать дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье со Львовщиной
Маршрут и расписание:
- отправление из Чопа - 10:30, прибытие во Львов - 15:18;
- отправление из Львова - 15:56, прибытие в Чоп - 20:38.
Остановки: Батево, Мукачево, Свалява, Воловец, Славское, Сколе, Стрый.
В составе - купейные вагоны с комфортными местами для сидения без спального формата.
Сообщается, что поезд №218/217 будет иметь пересадки.
В Чопе:
- поезд №642 Ньиредьхаза - Мукачево (из Венгрии);
- поезд №960 Кошице - Мукачево (из Словакии).
В Мукачево:
с тех же поездов №642 и №960.
В Батево:
- дизель-поезд №6579 Берегово - Батево.
Пересадки в другие города Украины (во Львове):
- поезд №64/63 до Полтавы и Харькова;
- поезд №112/111 до Изюма;
- поезд №110/109 до Николаева и Херсона.
В направлении Львов - Чоп (поезд №217):
- поезд № 291 Киев - Львов;
- поезд №71/85 Павлоград / Днепр - Львов;
- поезд №228/227 Краматорск - Ивано-Франковск;
- поезд №79/80 Днепр - Львов;
- поезд №63/111 Харьков / Изюм - Львов.
Напомним
С 11 июля Укрзализныця назначает новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. После ремонта он получил индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками USB для зарядки гаджетов и еще ряд улучшений.