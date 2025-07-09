Укрзализныця назначает дополнительный поезд сообщением Чоп - Львов: как будет курсировать

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
14:59 • 19821 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
13:32 • 19881 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
13:09 • 31896 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
12:49 • 64874 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
11:55 • 37711 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 83965 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 50716 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 66937 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 89625 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 208780 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
1м/с
40%
742мм
Популярные новости
Трамп угрожал разбомбить москву в случае нападения россии на Украину - CNN9 июля, 08:11 • 10226 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны9 июля, 08:28 • 78136 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 88647 просмотра
Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил9 июля, 09:30 • 46645 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 45507 просмотра
публикации
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 4276 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах14:59 • 19821 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 45539 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
12:49 • 64874 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 208780 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 88681 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 238664 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 420442 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 251324 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 361223 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Укрзализныця назначает дополнительный поезд сообщением Чоп - Львов: как будет курсировать

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Укрзализныця в тестовом режиме запускает дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье со Львовщиной 17, 19 и 25 июля. Он будет иметь удобные пересадки на международные и внутренние рейсы.

Укрзализныця назначает дополнительный поезд сообщением Чоп - Львов: как будет курсировать

17, 19 и 25 июля в тестовом режиме будет курсировать дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье со Львовщиной. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

В летний период спрос на путешествия между регионами растет - поэтому в тестовом режиме для изучения пассажиропотока 17, 19 и 25 июля будет курсировать дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье со Львовщиной 

- говорится в сообщении.

Маршрут и расписание:

  • отправление из Чопа - 10:30, прибытие во Львов - 15:18;
    • отправление из Львова - 15:56, прибытие в Чоп - 20:38.

      Остановки: Батево, Мукачево, Свалява, Воловец, Славское, Сколе, Стрый.

      В составе - купейные вагоны с комфортными местами для сидения без спального формата.

      Сообщается, что поезд №218/217 будет иметь пересадки.

      В Чопе:

      • поезд №642 Ньиредьхаза - Мукачево (из Венгрии);
        • поезд №960 Кошице - Мукачево (из Словакии).

          В Мукачево:

          с тех же поездов №642 и №960.

          В Батево:

          • дизель-поезд №6579 Берегово - Батево.

            Пересадки в другие города Украины (во Львове):

            • поезд №64/63 до Полтавы и Харькова;
              • поезд №112/111 до Изюма;
                • поезд №110/109 до Николаева и Херсона.

                  В направлении Львов - Чоп (поезд №217):

                  • поезд № 291 Киев - Львов;
                    • поезд №71/85 Павлоград / Днепр - Львов;
                      • поезд №228/227 Краматорск - Ивано-Франковск;
                        • поезд №79/80 Днепр - Львов;
                          • поезд №63/111 Харьков / Изюм - Львов.

                            Напомним

                            С 11 июля Укрзализныця назначает новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. После ремонта он получил индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками USB для зарядки гаджетов и еще ряд улучшений.

                            Павел Башинский

                            Павел Башинский

                            Общество
                            Изюм
                            Украинская железная дорога
                            Днепр
                            Словакия
                            Венгрия
                            Павлоград
                            Мукачево
                            Краматорск
                            Полтава
                            Тернополь
                            Ивано-Франковск
                            Хмельницкий
                            Львов
                            Николаев
                            Херсон
                            Киев
                            Харьков
                            Tesla
                            $
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            .
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            S&P 500
                            $
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            ,
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            Brent Oil
                            $
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            .
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            Gold
                            $
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            ,
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            Gas TTF
                            $
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            .
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9