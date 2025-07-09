Укрзализныця назначает дополнительный поезд сообщением Чоп - Львов: как будет курсировать

17, 19 и 25 июля в тестовом режиме будет курсировать дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье со Львовщиной. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

В летний период спрос на путешествия между регионами растет - поэтому в тестовом режиме для изучения пассажиропотока 17, 19 и 25 июля будет курсировать дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье со Львовщиной - говорится в сообщении.

Маршрут и расписание:

отправление из Чопа - 10:30, прибытие во Львов - 15:18;

отправление из Львова - 15:56, прибытие в Чоп - 20:38.

Остановки: Батево, Мукачево, Свалява, Воловец, Славское, Сколе, Стрый.

В составе - купейные вагоны с комфортными местами для сидения без спального формата.

Сообщается, что поезд №218/217 будет иметь пересадки.

В Чопе:

поезд №642 Ньиредьхаза - Мукачево (из Венгрии);

поезд №960 Кошице - Мукачево (из Словакии).

В Мукачево:

с тех же поездов №642 и №960.

В Батево:

дизель-поезд №6579 Берегово - Батево.

Пересадки в другие города Украины (во Львове):

поезд №64/63 до Полтавы и Харькова;

поезд №112/111 до Изюма;

поезд №110/109 до Николаева и Херсона.

В направлении Львов - Чоп (поезд №217):

поезд № 291 Киев - Львов;

поезд №71/85 Павлоград / Днепр - Львов;

поезд №228/227 Краматорск - Ивано-Франковск;

поезд №79/80 Днепр - Львов;

поезд №63/111 Харьков / Изюм - Львов.

Напомним

С 11 июля Укрзализныця назначает новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. После ремонта он получил индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками USB для зарядки гаджетов и еще ряд улучшений.