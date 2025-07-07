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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Від 11 липня в Україні почне курсувати новий регіональний поїзд експериментального типу

Київ • УНН

 • 803 перегляди

Укрзалізниця від 11 липня запускає новий регіональний поїзд №826/825 Львів - Тернопіль - Хмельницький. Відремонтований поїзд ЕПЛ9Т №007 отримав 2 клас комфортності, індивідуальні крісла, USB-розетки та автомати з напоями.

Від 11 липня в Україні почне курсувати новий регіональний поїзд експериментального типу

Від 11 липня Укрзалізниця призначає новий регіональний поїзд №826/825 Львів - Тернопіль - Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка. Після ремонту він отримав індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками USB для зарядки гаджетів і ще низку покращень, повідомляє УНН з посиланням на перевізника.

Деталі

Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний:

  • пандусами та інклюзивними вбиральнями;
    • місцями для пасажирів на кріслах колісних;
      • кріпленнями для велосипедів.

        З цікавинок - 2 автомати з напоями та снеками, щоб зробити поїздку ще приємнішою.

        Серед інших оновлень:

        • сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів;
          • індивідуальні столики для кожного пасажира; 
            • кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі;
              • оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;
                • індикація зайнятості вбиралень;
                  • вагонне табло з маршрутом,
                    • багажні полиці зі збільшеною місткістю,
                      • облаштовані стелажі для перевезення валіз.

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                        У пресслужбі відомства наголосили, що це вже 5й капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й — з початку повномасштабного вторгнення. Всі роботи виконані власними силами Укрзалізниці.

                        Укрзалізниця й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких – пільговики. Цілком логічно, що у більшості випадків люди обирають саме залізницю, адже це безпека, стабільність, чіткий графік руху без заторів, а також можливість подорожувати навіть під час повітряних тривог. Саме тому для системного оновлення приміських поїздів необхідна активна участь держави. Адже лише об'єднавши зусилля, ми зможемо забезпечити українцям якісні, зручні, доступні та безпечні перевезення

                        - йдеться у повідомленні.

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                        Лілія Набока

                        Лілія Набока

                        Технології
                        Укрзалізниця
                        Тернопіль
                        Хмельницький
                        Львів
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                        Gas TTF
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