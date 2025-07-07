С 11 июля в Украине начнет курсировать новый региональный поезд экспериментального типа
Киев • УНН
Укрзализныця с 11 июля запускает новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий. Отремонтированный поезд ЭПЛ9Т №007 получил 2 класс комфортности, индивидуальные кресла, USB-розетки и автоматы с напитками.
С 11 июля Укрзализныця назначает новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. После ремонта он получил индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками USB для зарядки гаджетов и еще ряд улучшений, сообщает УНН со ссылкой на перевозчика.
Детали
Поезд ЭПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности. Он оборудован:
- пандусами и инклюзивными туалетами;
- местами для пассажиров на креслах колесных;
- креплениями для велосипедов.
Из интересностей - 2 автомата с напитками и снеками, чтобы сделать поездку еще приятнее.
Среди других обновлений:
- современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB для зарядки гаджетов;
- индивидуальные столики для каждого пассажира;
- крепления для мобильных устройств, которые позволяют удобно смотреть любимый сериал в дороге;
- обновленная система освещения с возможностью включения пониженного уровня освещения салонов;
- индикация занятости туалетов;
- вагонное табло с маршрутом,
- багажные полки с увеличенной вместимостью,
- оборудованные стеллажи для перевозки чемоданов.
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В пресс-службе ведомства отметили, что это уже 5-й капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й — с начала полномасштабного вторжения. Все работы выполнены собственными силами Укрзализныци.
Укрзализныця и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых – льготники. Вполне логично, что в большинстве случаев люди выбирают именно железную дорогу, ведь это безопасность, стабильность, четкий график движения без пробок, а также возможность путешествовать даже во время воздушных тревог. Именно поэтому для системного обновления пригородных поездов необходимо активное участие государства. Ведь только объединив усилия, мы сможем обеспечить украинцам качественные, удобные, доступные и безопасные перевозки
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