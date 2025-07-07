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Поезд

С 11 июля в Украине начнет курсировать новый региональный поезд экспериментального типа

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Укрзализныця с 11 июля запускает новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий. Отремонтированный поезд ЭПЛ9Т №007 получил 2 класс комфортности, индивидуальные кресла, USB-розетки и автоматы с напитками.

С 11 июля в Украине начнет курсировать новый региональный поезд экспериментального типа

С 11 июля Укрзализныця назначает новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. После ремонта он получил индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками USB для зарядки гаджетов и еще ряд улучшений, сообщает УНН со ссылкой на перевозчика.

Детали

Поезд ЭПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности. Он оборудован:

  • пандусами и инклюзивными туалетами;
    • местами для пассажиров на креслах колесных;
      • креплениями для велосипедов.

        Из интересностей - 2 автомата с напитками и снеками, чтобы сделать поездку еще приятнее.

        Среди других обновлений:

        • современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB для зарядки гаджетов;
          • индивидуальные столики для каждого пассажира; 
            • крепления для мобильных устройств, которые позволяют удобно смотреть любимый сериал в дороге;
              • обновленная система освещения с возможностью включения пониженного уровня освещения салонов;
                • индикация занятости туалетов;
                  • вагонное табло с маршрутом,
                    • багажные полки с увеличенной вместимостью,
                      • оборудованные стеллажи для перевозки чемоданов.

                        «Только женщины или женщины с детьми»: специальные купе расширены еще на три маршрута06.07.25, 12:20 • 1562 просмотра

                        В пресс-службе ведомства отметили, что это уже 5-й капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й — с начала полномасштабного вторжения. Все работы выполнены собственными силами Укрзализныци.

                        Укрзализныця и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых – льготники. Вполне логично, что в большинстве случаев люди выбирают именно железную дорогу, ведь это безопасность, стабильность, четкий график движения без пробок, а также возможность путешествовать даже во время воздушных тревог. Именно поэтому для системного обновления пригородных поездов необходимо активное участие государства. Ведь только объединив усилия, мы сможем обеспечить украинцам качественные, удобные, доступные и безопасные перевозки

                        - говорится в сообщении.

                        Более десятка поездов курсируют с задержкой: что произошло и каких коснулось07.07.25, 08:42 • 1349 просмотров

                        Лилия Набока

                        Лилия Набока

                        Технологии
                        Украинские железные дороги
                        Тернополь
                        Хмельницкий
                        Львов
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                        Gas TTF
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