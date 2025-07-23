Новый поезд запускают с юга до Карпат: детали маршрута и расписания

С юга Украины - для жителей Николаева и Херсона в частности - с августа запускают новый поезд на Карпатское направление - в Ивано-Франковск, сообщили в АО "Укрзализныця" в среду, пишет УНН.

Детали

"Назначаем поезд № 209/210 Николаев - Ивано-Франковск", - сообщили в УЗ и уточнили:

отправление из Николаева - с 1 августа, через день по нечетным числам в 15:54, прибытие в Ивано-Франковск - в 12:32 следующего дня;

отправление из Ивано-Франковска - со 2 августа, через день по четным числам в 13:05, прибытие в Николаев - в 09:24 следующего дня.

Маршрут движения будет проходить через станции Новый Буг, Долинская, имени Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие. В составе поезда - вагоны купе и плацкарт.

"Жители Херсона также могут удобно воспользоваться этим поездом, подъехав в Николаев по дням курсирования поездами № 319/320 Херсон - Николаев-Грузовой, № 101/102 Херсон - Краматорск, № 109/110 Херсон - Львов", - отметили в УЗ.

А вернуться обратно в Херсон, как указано, можно поездами по дням курсирования № 110/109 Львов - Херсон, № 320/319 Николаев-Грузовой - Херсон.

Продажа билетов на поезд № 209/210 Николаев - Ивано-Франковск открывается за 10 суток до отправления.

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