Новый поезд запускают с юга до Карпат: детали маршрута и расписания
Киев • УНН
С 1 августа "Укрзализныця" запускает новый поезд № 209/210 Николаев – Ивано-Франковск. Он будет курсировать через день, соединяя южные регионы с Карпатами.
С юга Украины - для жителей Николаева и Херсона в частности - с августа запускают новый поезд на Карпатское направление - в Ивано-Франковск, сообщили в АО "Укрзализныця" в среду, пишет УНН.
Детали
"Назначаем поезд № 209/210 Николаев - Ивано-Франковск", - сообщили в УЗ и уточнили:
- отправление из Николаева - с 1 августа, через день по нечетным числам в 15:54, прибытие в Ивано-Франковск - в 12:32 следующего дня;
- отправление из Ивано-Франковска - со 2 августа, через день по четным числам в 13:05, прибытие в Николаев - в 09:24 следующего дня.
Маршрут движения будет проходить через станции Новый Буг, Долинская, имени Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие. В составе поезда - вагоны купе и плацкарт.
"Жители Херсона также могут удобно воспользоваться этим поездом, подъехав в Николаев по дням курсирования поездами № 319/320 Херсон - Николаев-Грузовой, № 101/102 Херсон - Краматорск, № 109/110 Херсон - Львов", - отметили в УЗ.
А вернуться обратно в Херсон, как указано, можно поездами по дням курсирования № 110/109 Львов - Херсон, № 320/319 Николаев-Грузовой - Херсон.
Продажа билетов на поезд № 209/210 Николаев - Ивано-Франковск открывается за 10 суток до отправления.
Укрзализныця назначает дополнительный поезд сообщением Чоп - Львов: как будет курсировать09.07.25, 19:38 • 4431 просмотр