"Укрзалізниця" посилила контроль документів: скільки пасажирів не допустили до рейсів
Київ • УНН
"Укрзалізниця" посилила контроль документів при посадці, перевіривши понад 300 поїздів та 41 600 документів з 25 липня. Це призвело до недопуску 38 пасажирів без квитків та кількох осіб без документів.
"Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки до поїздів. Наразі кількість порушників складає лише 0,1% від усіх подорожуючих, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає УНН.
Деталі
З 25 липня було перевірено понад 300 поїздів і звірено понад 41 600 документів.
Посилили контроль, щоби виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах
За цей час до поїздів не допустили:
- 38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;
- кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.
Водночас в "Укрзалізниці" нагадали, що діти до 14 років мають їхати лише з дорослими, а безкоштовно можуть подорожувати лише діти до 5 років включно.
Нагадаємо
З серпня поточного року "Укрзалізниця" продовжить курсування додаткових поїздів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом. На маршрутах будуть задіяні купейні вагони без постільної білизни.