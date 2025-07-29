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"Укрзалізниця" посилила контроль документів: скільки пасажирів не допустили до рейсів

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

"Укрзалізниця" посилила контроль документів при посадці, перевіривши понад 300 поїздів та 41 600 документів з 25 липня. Це призвело до недопуску 38 пасажирів без квитків та кількох осіб без документів.

"Укрзалізниця" посилила контроль документів: скільки пасажирів не допустили до рейсів

"Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки до поїздів. Наразі кількість порушників складає лише 0,1% від усіх подорожуючих, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає УНН.

Деталі

З 25 липня було перевірено понад 300 поїздів і звірено понад 41 600 документів.

Посилили контроль, щоби виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах

- повідомили в "Укрзалізниці".

За цей час до поїздів не допустили:

  • 38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;
    • кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.

      Водночас в "Укрзалізниці" нагадали, що діти до 14 років мають їхати лише з дорослими, а безкоштовно можуть подорожувати лише діти до 5 років включно.

      Нагадаємо

      З серпня поточного року "Укрзалізниця" продовжить курсування додаткових поїздів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом. На маршрутах будуть задіяні купейні вагони без постільної білизни.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

      Суспільство
      Українська залізниця
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