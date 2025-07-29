"Укрзалізниця" посилила контроль документів: скільки пасажирів не допустили до рейсів

"Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки до поїздів. Наразі кількість порушників складає лише 0,1% від усіх подорожуючих, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає УНН.

Деталі

З 25 липня було перевірено понад 300 поїздів і звірено понад 41 600 документів.

Посилили контроль, щоби виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах - повідомили в "Укрзалізниці".

За цей час до поїздів не допустили:

38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;

кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.

Водночас в "Укрзалізниці" нагадали, що діти до 14 років мають їхати лише з дорослими, а безкоштовно можуть подорожувати лише діти до 5 років включно.

Нагадаємо

З серпня поточного року "Укрзалізниця" продовжить курсування додаткових поїздів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом. На маршрутах будуть задіяні купейні вагони без постільної білизни.