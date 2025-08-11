"Укрзалізниця" фиксирует ажиотажный спрос на билеты: 5-8 пассажиров на место
Киев • УНН
Вторую неделю подряд Укрзализныця фиксирует рекордное количество запросов на железнодорожные билеты - 5-8 пассажиров на одно место, что приводит к быстрому раскупанию билетов сразу после открытия продаж. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.
По многим популярным направлениям спрос продолжает существенно превышать предложение мест. На самые популярные направления спрос - 5-8 пассажиров на одно место, что приводит к быстрому раскупанию билетов сразу после открытия продаж. За отчетную неделю железная дорога перевезла 637 800 пассажиров - почти столько людей проживает в Кривом Роге. Главная причина дефицита - сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения
Сообщается, что количество пассажиров на один вагон в среднем составило 468 человек, тогда как в аналогичный период 2024 года - 411 человек. Количество пассажиров в детских группах за прошедшую неделю составило 26085 пассажиров, тогда как в 2024 году за аналогичный период - 18588.
Количество военных через спецрезерв с 4 по 10 августа - 10584, тогда как в 2024 году за аналогичный период - 5218.
В компании подчеркнули, что увеличить количество мест в поездах возможно при условии стабильного финансирования, в том числе государственного и из местных бюджетов, для:
- закупки новых вагонов и поездов Интерсити+;
- проведения капитальных ремонтов имеющегося парка;
- модернизации устаревшего подвижного состава.
С начала 2025 года Укрзализныця (УЗ) получила 11 445 заявок с просьбой найти утерянные вещи. В прошлом году этих запросов было на 40% меньше.