Укрзалізниця запускает дополнительный поезд Киев - Одесса в августе

Чтобы удовлетворить спрос на поездки в летний сезон, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева в Одессу, который будет курсировать с 20 по 31 августа, пишет УНН со ссылкой на сообщение национального перевозчика.

Назначаем дополнительный поезд №265/266 Киев - Одесса. Он будет отправляться из Киева 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 8:40 и прибывать в Одессу в 18:08. Из Одессы поезд будет отправляться 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 11:27 и прибывать в Киев в 20:20 - сообщили в Укрзализныце.

В перевозчике также отметили, что в составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения. Приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци" и в кассах вокзалов.

Ранее УНН писал, что Укрзализныця вторую неделю подряд фиксирует рекордный спрос на билеты, что приводит к их быстрому раскупанию. Спрос на популярные направления превышает предложение в 5-8 раз.